Vēsturisks panākums: Latvijas sportists uzstādījis pasaules rekordu lidmodelismā
Latvijas lidmodelisms piedzīvojis vēsturisku brīdi. Starptautiskā Aviācijas sporta federācija oficiāli apstiprinājusi Viktora Rošonoka sasniegto pirmo pasaules rekordu Latvijas lidmodelisma sporta vēsturē, informē Latvijas Lidmodeļu sporta federācija.
Latvijas Lidmodeļu sporta federācija (LLSF) informē, ka 8. martā Starptautiskās Aviācijas sporta federācijas (FAI) Pasaules kausa posmā Varšavā Rošonoks F1N telpu lidmodeļu klasē veica 61 sekundi ilgu lidojumu, par 0,5 sekundēm pārspējot Japānas sportista Micuru Išī 2016. gadā sasniegto rekordu.
Tiek ziņots, ka pēc gandrīz piecus mēnešus ilgas tehniskās ekspertīzes, dokumentācijas pārbaudes un ratifikācijas procesa, kuru sadarbībā ar LLSF un sacensību rīkotājiem uzraudzīja Latvijas Aeroklubs, 29. jūlijā FAI pieņēma galīgo lēmumu par rekorda ratifikāciju, 30. jūlijā iekļaujot ziņas FAI rekordu datubāzē.
"Es šo rekordu neuztveru tikai kā savu sasniegumu. Tas ir visas Latvijas lidmodelisma kopienas panākums - visu sportistu, treneru, tiesnešu, organizatoru un domubiedru ieguldījuma apliecinājums," saka Rošonoks. "Ceru, ka šis rekords kļūs par iedvesmu jaunajiem lidmodelistiem un apliecinās, ka arī Latvijā iespējams sasniegt pasaules augstāko līmeni."
Jāatzīmē, ka F1N ir telpu brīvā lidojuma lidmodeļu klase, kurā bezmotora modeļi tiek palaisti ar roku spēku, un to mērķis ir sasniegt pēc iespējas ilgāku lidojuma laiku. Šajā klasē lidojuma laiks tiek mērīts ar precizitāti līdz sekundes desmitdaļai, padarot pussekundes pārsvaru par būtisku sasniegumu.