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Šodien 20:14
Fokerots un Pļaviņš ar pārliecinošu uzvaru sāk Riodežaneiro "Elite 16" turnīru
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots ceturtdien ar uzvaru sāka Brazīlijā notiekošo profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Riodežaneiro "Elite 16" turnīru. Latvieši pirmajā mačā pārliecinoši apspēlēja savus pretiniekus.
Latvijas duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru, pirmajā B grupas spēlē ar 2-0 (21:12, 21:17) pārspēja ar 23. numuru izsēto Brazīlijas pāri Lukass Sampaiu/Žuāu Pedru.
Turpinājumā Pļaviņš un Fokerots ceturtdien vēl apakšgrupā tiksies ar itāļiem Samueli Kotafavu un Džanluku dal Korso (14.), bet piektdien cīnīsies ar kvalifikāciju pārvarējušajiem austrāliešiem Tomasu Hodžesu un Benu Hudu.
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās komandas.