UEFA draud boikotēt Pasaules kausu FIFA biznesa plānu dēļ
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) brīdinājusi, ka varētu boikotēt Pasaules kausu, ja Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) īstenos iecerēto komercdarbības plānu. Par šādu iespēju UEFA paziņoja ceturtdien, vēl vairāk saasinot domstarpības abu pušu starpā.
Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru.
Tāpat FIFA prezidents Džanni Infantīno solīja, ka tās nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru.
"Pasaules kausu nevar uzskatīt par investīciju produktu. Tas ir viens no futbola lielākajiem sportiskajiem mantojumiem. To paaudžu paaudzēs ir veidojuši spēlētāji, nacionālās izlases un atbalstītāji visos kontinentos. Neviena tā daļa nekad nedrīkst tikt nodota privātiem investoriem. Pasaules kauss nav pārdošanā," teikts UEFA paziņojumā.
UEFA boikots attiektos uz visiem FIFA rīkotajiem turnīriem, tostarp vīriešu un sieviešu Pasaules kausiem un Klubu pasaules kausu. UEFA boikots stātos spēkā, ja FIFA prezidenta priekšlikums tiktu apstiprināti FIFA dalībvalstu federāciju balsojumā.