IIHF lemj: okupantu valsts hokeja izlasēm durvis uz pasaules čempionātiem joprojām slēgtas
Krievijas un Baltkrievijas hokeja izlases arī nākamajā sezonā nedrīkstēs piedalīties pasaules čempionātos. Šādu lēmumu ceturtdien pieņēmusi Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) padome.
Janvārī Krievijai tika pagarināta diskvalifikācija, taču Krievijas Hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja. Rezultātā IIHF Disciplinārlietu komiteja atcēla iepriekš pieņemto lēmumu, kas liegtu Krievijas izlasēm arī startēt meistarsacīkstēs.
Vēlreiz pārskatot katra pasaules čempionāta norisi, IIHF padome nolēmusi tomēr neļaut Krievijas izlasēm nākamsezon sacensties pasaules čempionātā vīriešiem, pasaules junioru čempionātā, kā arī pasaules U-18 čempionātā gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
Ņemot vērā pieeju, kas paredz katra turnīra izskatīšanu atsevišķi, IIHF padome vēlreiz novembrī pārskatīs Krievijas iespējamo dalību pasaules čempionātā sievietēm.
Jāatzīmē, ka Krievijas izlases ir diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus pēc kārtas un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.