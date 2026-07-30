Ainars Bagatskis trenēs Portugāles titulētāko klubu
Latvijas speciālists Ainars Bagatskis, kurš ir arī Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris, vadīs Portugāles basketbola klubu Lisabonas "Benfica", ceturtdien paziņoja Lisabonas komanda.
Vienošanās ar Bagatski noslēgta uz diviem gadiem. Aprīļa beigās Bagatskis tika atbrīvots no Polijas basketbola kluba Vroclavas "Šlask" galvenā trenera amata. Viņš pārņēma "Šlask" vadību pagājušā gada jūnijā.
Latvijas speciālista vadībā komanda Polijas čempionātā 28 spēlēs izcīnīja 18 uzvaras un divas kārtas pirms pamatturnīra beigām kopvērtējumā atradās ceturtajā vietā. ULEB Eirokausā "Šlask" uzvarēja piecās no 18 spēlēm un "play off" neiekļuva. Bagatskis pirms tam trīs sezonas vadīja Rumānijas komandu "Voluntari", kas 2025. gadā uzvarēja Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL). Tāpat viņš pērn atgriezās Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatā.
Iepriekš Bagatskis kļuva par Ukrainas valstsvienības galveno treneri 2019. gada maijā un aizvadīja valstsvienību līdz 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīram, kurā ukraiņi ierindojās 11.pozīcijā, bet pēc 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas beigām viņš pameta Ukrainas izlasi.
Pirms tam izlašu līmenī Bagatskis no 2010. līdz 2017. gadam vadīja Latvijas vīriešu basketbola izlasi, kā arī strādājis klubos Latvijā, Gruzijā, Turcijā, Izraēlā, Vācijā, Ukrainā un Rumānijā.
"Benfica", kas šogad sacentīsies arī FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, aizvadītajā sezonā pēc četriem Portugāles čempiontituliem pēc kārtas piedzīvoja zaudējumu finālā, samierinoties ar sudraba godalgām. Kopumā "Benfica" 31 reizi uzvarējusi Portugāles čempionātā, esot pārliecinoši titulētākā šīs valsts komanda. Tuvākajai sekotājai "Porto" ir vien 13 panākumi.