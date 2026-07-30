Daļa atlētu Latvijā jūtas nenovērtēti - plāno pārskatīt naudas balvas sportistiem
Latvijā nākotnē varētu mainīties kārtība, kādā par izciliem sasniegumiem tiek piešķirtas valsts naudas balvas sportistiem. Šādu iespēju ceturtdien pieļāva Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukinsks.
Jaunais Sporta likums, kas stāsies spēkā 1. augustā, paredz līdz nākamā gada jūnijam pārskatīt visus ar sporta nozari saistītos Ministru kabineta noteikumus, tostarp par naudas balvu piešķiršanu sportistiem. Iepriekš naudas balvu sadale izraisījusi atsevišķu sportistu neapmierinātību. Piemēram, pērn parasportisti Aigars Apinis un Rihards Snikus kritizēja naudas balvu piešķiršanas kritērijus, jo balvu bija paredzēts piešķirt parasportistei Diānai Krūmiņai, bet viņiem, neraugoties uz augstajiem sasniegumiem, ne.
Pukinsks atzina, ka pašreizējā prakse, kad ierobežota finansējuma dēļ prioritāti naudas balvas saņem olimpisko sporta veidu sportisti, nav pilnībā taisnīga. "Ar nozari bijušas visādas diskusijas, bet izmaiņas noteikti varētu būt," sacīja ierēdnis.
Šogad sportistu naudas balvu izmaksai plānots lūgt valdībai 1,48 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžetā šim mērķim ik gadu paredzēta tikai simboliska summa, jo gada sākumā nav iespējams prognozēt sportistu sasniegumus. Šogad no IZM budžeta naudas balvās paredzēts izmaksāt 42 686 eiro. Pēc pieteikumu apkopošanas tos izvērtē Latvijas Nacionālā sporta padome, bet galīgo lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem valdība. Pukinsks norādīja, ka patlaban naudas balvas saņemšanai virzīti visi sportisti, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem.
Jāatzīmē, ka naudas balvu pieteikumi par augstiem sasniegumiem parasti tiek vērtēti reizi gadā, bet ziemas olimpisko spēļu gados šo jautājumu var skatīt divas reizes.