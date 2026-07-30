Latvijas U-18 basketbolisti pēc zaudējuma Dānijai cīnīsies par vietas saglabāšanu Eiropas čempionāta spēcīgāko divīzijā
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase ceturtdien Eiropas U-18 čempionātā pirmajā cīņā par 9.-16. vietu piedzīvoja zaudējumu un turpinājumā spēkosies par 13.-16. pozīciju.
Pirmajā cīņā par 9.-16. vietu Latvija ar 65:68 (13:20, 14:14, 18:14, 20:20) piekāpās Dānijai. Latvijas izlases rindās pret Dāniju rezultatīvākais ar 16 gūtajiem punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Raivo Kudrajvcevs, bet pa astoņiem punktiem guva Ralfs Mūrnieks, Rihards Čerņevskis un Roberts Rotčenkovs, kurš izcīnīja arī 11 bumbas zem groziem. Dānijas panākumu ar 19 punktiem sekmēja Gustavs Drejers, kamēr vēl 18 punktus iekrāja Artohengbe Uagboe.
Pēc pirmajā divām ceturtdaļām latvieši bija iedzinējos ar 27:34. Trešās ceturtdaļas ievadā Latvijas basketbolisti samazināja deficītu līdz -3, taču neilgi pēc tam dāņiem padevās 9:0 izrāviens, pretiniekiem palielinot pārsvaru līdz 12 punktiem.
Trešās ceturtdaļas turpinājumā rezultatīvāka bija Latvijas izlase, vēlreiz samazinot dāņu pārsvaru līdz trīs punktiem, bet nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām latvieši pārņēma vadību ar 60:58.
Dānijas basketbolisti vēl panāca neizšķirtu, un pēdējā minūtē, gūstot divus punktus pēc caurgājiena, Latvijai +2 atjaunoja Mūrnieks. Dāņi atbildēja ar precīzu tālmetienu, bet pēc minūtes pārtraukuma Latvija nespēja gūt punktus. Pēc pārtvertas bumbas Dānijas basketbolisti pretuzbrukumā pievienoja vēl divus punktus, latviešiem piedzīvojot zaudējumu.
Latvijas basketbolisti, izcīnot 13. vietu, nosargās vietu spēcīgākajā divīzijā, kamēr pēdējo trīs vietu īpašnieces nākamgad Eiropas U-18 čempionātā spēlēs B divīzijā. Latvieši astotdaļfinālā ar 76:86 atzina Slovēnijas pārākumu, kamēr dāņi ar 86:100 piekāpās Izraēlai.
D apakšgrupā latvieši ar 67:89 zaudēja itāļiem, ar 64:58 uzvarēja igauņus un ar 87:92 piekāpās Spānijai. Latvijas basketbolisti D grupā ierindojās trešajā pozīcijā. Dānija B grupā ar 62:88 zaudēja Turcijai, ar 82:87 piekāpās Slovākijai un ar 66:74 piedzīvoja neveiksmi pret Serbiju, ar trīs zaudējumiem ierindojoties trešajā pozīcijā.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, pirmajā pārbaudes spēļu ciklā Rīgā Latvijas komanda zaudēja Izraēlas (65:73) un Turcijas (71:78) U-18 izlasēm, bet pārspēja Gruzijas vienību (82:67). Pēc tam pārbaudes turnīrā Spānijā latvieši ar 73:60 uzvarēja Lietuvas vienaudžus, ar 58:65 piekāpās Serbijai un ar 68:69 zaudēja Spānijai, kā arī Baltijas kausa izcīņā Latvija ar 66:73 zaudēja Igaunijai, ar 75:64 pārspēja poļus un ar 76:77 atzina Lietuvas pārākumu.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Sandim Buškevicam palīdz treneri Normunds Lišiks un Gints Fogels. Eiropas U-18 čempionāta pirmās piecas komandas izcīnīs ceļazīmes uz U-19 Pasaules kausa izcīņu.
Latvijas U-18 izlases sastāvs:
Ralfs Mūrnieks ("Bertānu VBS"), Gustavs Brutāns, Rets Veinbergs (abi - "Ulm", Vācija), Edgars Lieķis, Roberts Valdis Bērziņš (abi - "Liepāja"/LSSS), Olivers Krilkovs (Kremonas "Vanoli", Itālija), Raivo Kudrjavcevs ("Rīgas zeļļi"), Markuss Tēbelis, Rihards Čerņevskis (abi - Mārupes NSS/LU), Roberts Rotčenkovs ("Spanish BA", Spānija), Jēkabs Graudiņš (Ventspils "Spars"/VeA), Ralfs Aleksandrovs (Gulbenes "Buki"/BJSS).