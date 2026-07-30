Bukarestes futbola komandas ģenerālmenedžeris "Auda" spēlētājus nosauc par idiotiem
Ar skarbiem vārdiem pirms UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas atbildes spēles pret "Auda" komandu vērsies Bukarestes FCSB ģenerālmenedžeris Mihajs Stoika.
Pirms nedēļas "Auda" šokēja Rumānijas FCSB (uzvara ar 3:2), kas agrāk bija zināma kā Bukarestes "Steaua". Vienība 28 reizes triumfējusi savas valsts čempionātā, un pēdējās divās sezonās spēlējusi UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā. Pirms divām sezonām tā ar 4:1 pieveica RFS.
Jau šodien, tas ir, 30. jūlijā Rīgā abas komandas spēkosies viena pret otru vēlreiz. Šajā spēlē arī noskaidrosies, kura komanda sasniegs kvalifikācijas trešo kārtu. Pēc zaudējuma Bukarestē FCSB vadība vairāk kritizēja tiesnešu darbu, ne pašas komandas zaudējumu, bet tālāk gājis kluba ģenerālmenedžeris Mihajs Stoika.
"Kāpēc tiesneši nekļūdījās mums par labu, bet gan tikai pretiniekam? Tā nebija vienkārši vāja tiesāšana, tās bija šausmas. Tā būtu vāja tiesāšana, ja tiesnesis piecas reizes kļūdītos uz vienu pusi un sešas uz otru. Neticu, ka vēlreiz pieļausim tās pašas kļūdas, kuras pirmajā spēlē. Pat negribu tam ticēt. Kas mūs pārsteidza? Neviens! Viņi (domāts - "Auda") ir vāja komanda, par ko mēs runājam? Kaut kādi idioti."
Bukarestes komandā Stoika dažādos amatos strādā jau kopš 2004. gada. Trīs gadus ieņēmis prezidenta amatu, četrus gadus ģenerālmenedžera un piecus gadus sporta direktora posteni. Kopš 2021. gada strādā kā kluba ģenerālmenedžeris.
Viņa pagātnē ir arī notiesājošs spriedums 2014. gadā uz trim gadiem un sešiem mēnešiem cietumā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu saistībā ar 12 Rumānijas futbolistu transfēriem uz ārzemēm.