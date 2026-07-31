Bērnu slimnīca aicina bērnus un jauniešus iepazīt parasporta iespējas
Bērnu slimnīca kopā ar partneriem 20. augustā rīko parasporta dienu, kur bērni un jaunieši varēs izmēģināt dažādus pielāgotus sporta veidus, satikt trenerus un uzzināt par atbalsta iespējām visā Latvijā. Pasākums aicina spert pirmo soli aktīvā dzīvesveidā, piedāvājot arī informāciju par ESF+ atbalstu un iekļaujošas ceļošanas risinājumiem.
Jau ceturto gadu Bērnu slimnīca sadarbībā ar Bērnu un jauniešu para sporta apvienību un Latvijas Paralimpisko komiteju aicina bērnus un jauniešus iepazīt daudzveidīgās parasporta iespējas Latvijā. Pasākums norisināsies 20. augustā Bērnu slimnīcas teritorijā.
Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja izmēģināt dažādus pielāgotā sporta veidus, tostarp ratiņbasketbolu, tenisu, bočia, loka šaušanu, vieglatlētikas aktivitātes, paukošanu, para šaušanu, orientēšanos, para kalnu slēpošanu, para airēšanu, grīdas kērlingu un citas aktivitātes. Tā būs arī iespēja satikt trenerus, uzdot interesējošos jautājumus un saņemt konsultācijas par sportošanas iespējām bērniem un jauniešiem visā Latvijā.
Pasākuma laikā interesenti varēs uzzināt vairāk arī par Bērnu slimnīcas īstenoto Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu "Atbalsta sistēmas izveide bērniem ar smagām saslimšanām un viņu ģimenes locekļiem", kura ietvaros bērniem ar smagām saslimšanām, funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti un viņu ģimenēm tiek nodrošināts bezmaksas psiholoģiskais, sociālais un emocionālais atbalsts, kā arī individuāli pielāgoti pakalpojumi.
Savukārt RIX Rīgas lidosta ar izglītojošām un praktiskām aktivitātēm atgādinās, ka ikvienam ir tiesības un iespējas ceļot ar lidmašīnu, iepazīstinot ar pieejamajiem atbalsta risinājumiem.
Parasports sniedz iespēju ne tikai attīstīt fiziskās prasmes, bet arī iegūt jaunus draugus, stiprināt pārliecību par sevi, veicināt patstāvību un atrast piederības sajūtu. Ikviens interesents ir aicināts iepazīt parasporta daudzveidīgās iespējas un spert pirmo soli ceļā uz aktīvu dzīvesveidu.