Liepājā aizvadīts futbola treneru izglītības seminārs
Liepājas Futbola skola kopā ar Latvijas Futbola federāciju rīkoja divu dienu treneru izglītības semināru, kurā galvenais uzsvars bija uz mūsdienīgām spēlētāju attīstības metodēm un individuālās izaugsmes nozīmi bērnu un jauniešu futbolā. Dalībnieki teorētiski un praktiski analizēja treniņu procesu dažādos vecumos, īpaši U10 un U14, lai saskaņotu ilgtermiņa attīstību ar spēles rezultātiem.
27. un 28. jūlijā Latvijas Futbola federācija sadarbībā ar Liepājas Futbola skolu organizēja futbola treneru izglītības semināru, kurā piedalījās Latvijas Futbola federācijas sporta direktors Andrejs Gluščuks, LFF Izglītības nodaļas speciāliste Deina Pavāre, LFF Futbola akadēmijas vadītājs Kirils Buravcevs un Kurzemes reģionālās izlases galvenais treneris Jānis Segliņš.
Divu dienu laikā dalībnieki teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iepazinās ar mūsdienīgām spēlētāju attīstības metodēm, analizēja treniņu procesa organizēšanu dažādos vecuma posmos un diskutēja par efektīvākajiem risinājumiem bērnu un jauniešu futbolā.
Pirmajā semināra dienā galvenā uzmanība tika pievērsta jauno futbolistu attīstībai līdz 12 gadu vecumam, analizējot mūsdienīga spēles stila pamatprincipus un akcentējot individuālās izaugsmes nozīmi šajā vecuma posmā.
Teorētiskajām nodarbībām sekoja praktiskais treniņš ar U10 vecuma grupas spēlētājiem, kura laikā dalībnieki varēja vērot, kā mūsdienīgas treniņu metodes tiek pielietotas praksē. Savukārt otrajā semināra dienā uzmanība tika pievērsta akadēmijas futbolam un 14 gadu vecuma spēlētāju attīstības posmam, aplūkojot 11 pret 11 futbola spēles principus, taktiskos risinājumus un būtiskākās spēles sastāvdaļas gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās.
Viens no galvenajiem semināra vēstījumiem bija nepieciešamība treniņu procesā vairāk koncentrēties uz spēlētāja individuālo izaugsmi, nevis tikai īstermiņa rezultātu. Sacensību rezultāts ir būtisks, tomēr tam nevajadzētu kļūt par vienīgo kvalitātes rādītāju.
Praktiskajās nodarbībās treneriem bija iespēja vērot profesionālu un mūsdienīgu speciālistu darbu, analizēt vingrinājumu izvēli un to atbilstību konkrētajai treniņa tēmai. Īpaši tika akcentēts, ka pat nelielu detaļu koriģēšana vingrinājumos var būtiski mainīt uzdevuma intensitāti, kvalitāti un sasniedzamo rezultātu.
"Daudzas lietas, par kurām runājām seminārā, jau šobrīd aktīvi cenšamies integrēt Liepājas Futbola skolas ikdienas treniņu procesā, tomēr šādi semināri palīdz nostiprināt treneru zināšanas, salīdzināt pieredzi un izdarīt secinājumus par tālākajiem soļiem profesionālajā attīstībā. Būtiskākais ir saglabāt fokusu uz katra spēlētāja individuālo attīstību un radīt vidi, kurā ideālā gadījumā rezultāts un spēlētāju izaugsme iet roku rokā," uzsver Liepājas Futbola skolas direktors Endijs Šlampe.
"Vēlos pateikties Latvijas Futbola federācijas pārstāvjiem par atsaucību mūsu iniciatīvai. Liepājas Futbola skola vēlas kļūt par spēcīgu sadarbības partneri ikvienai Kurzemes reģiona sporta skolai, tādēļ turpināsim stiprināt savstarpējo sadarbību, organizējot šāda veida seminārus un citas aktivitātes, kas veicinās treneru profesionālo pilnveidi un kalpos par pamatu abpusēji izdevīgai sadarbībai," piebilst Endijs Šlampe.