Zināms ULEB Eirokausa debitantes "Zeļļu" spēļu grafiks un pirmais pretinieks
Latvijas basketbola komanda Rīgas "Zeļļi" ULEB Eirokausa grupu turnīru sāks 29. septembrī, uzņemot Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona", liecina turnīra organizatoru publicētais sezonas kalendārs.
Rīdzinieki A grupas pirmo maču aizvadīs savā laukumā, bet nedēļu vēlāk izbraukumā spēkosies ar Rostokas "Seawolves" no Vācijas. Turnīra trešajā kārtā "Zeļļi" 14. oktobrī uzņems Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas, bet nākamajās divās kārtās, kas norisināsies 21. un 28. oktobrī, Rīgas komanda izbraukumā tiksies ar Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas un Burgosas "San Pablo" no Spānijas.
Pirmā apļa turpinājumā rīdzinieki 4. novembrī vēl savā laukumā uzņems Le Mans" no Francijas, bet 11. novembrī viesosies pie Saloniku "Aris" no Grieķijas. Pēc tam sāksies otrais apli, kas noslēgsies 12. janvārī, "Zeļļiem" mājās uzņemot "Aris" basketbolistus.
Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības. Eirokausa pamatturnīrā piedalīsies 32 komandas, kas pirms izlozes tika sadalītas astoņos grozos. Komandas sadalītas lielākoties pēc ģeogrāfiskā principa, jo vienas valsts komandas nevarēs būt vienā grupā, izņemot tās vienības, kuru valstis turnīrā pārstāvētas ar vairāk nekā četrām komandām.
"Zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas ieguvis tiesības startēt Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu basketbola turnīrā. 2023. gadā dibinātie Rīgas "Zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas godalgas.