Virslīgas klubs apsver Kurzemes pamešanu un pārcelšanos tuvāk Rīgai
Latvijas futbola virslīgas klubs "Grobiņa" apsver iespēju mainīt komandas bāzes pilsētu, ziņo portāls "liepajniekiem.lv".
Šobrīd tiek apsvērta pāreja no Liepājas uz Jūrmalu. Kluba interesi par iespējamo pārcelšanos uz Jūrmalu apstiprina gan klubā, gan Jūrmalas pašvaldībā.
"Šobrīd nav pieņemti nekādi lēmumi saistībā ar futbola kluba "Grobiņa" iespējamu bāzes pilsētas maiņu no Liepājas uz Jūrmalu," atklāja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Māra Mičule, apstiprinot, ka sarunas ir notikušas. "Jūrmala ir atvērta iniciatīvām, kas veicina sporta attīstību, sekmē infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanu un iedzīvotāju iesaisti sportiskajās aktivitātēs."
"Grobiņas" klubs dibināts 2009. gadā, bet Virslīgā iekļuva 2023. gadā pēc triumfa pirmajā līgā. Virslīgas mājas spēles vienība aizvada "Daugavas" stadionā Liepājā, kur spēlē arī "Liepājas" komanda.
Par iespējamo "Grobiņas" pārcelšanos uz Jūrmalu ir informēts arī Liepājas pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs Aivis Tints, tomēr viņš norādīja, ka pagaidām tas esot baumu līmenī. "Par šādu iespējamību esmu dzirdējis. Prezidents mums vēl neko nav teicis, burtiski divas nedēļas iepriekš arī jautāju klubā un arī tur nemācēja apstiprināt, cik tālu attīstīta ir šī ideja," portāls citē Tintu. "Mums, protams, būtu žēl, ja tā notiktu. Būtu interese, ka abi klubi ir šeit un veido sava veida konkurenci."
Tikmēr "Grobiņas" kluba pārstāve Dace Pujāte apstiprināja, ka sarunas ir notikušas, taču skaidrības par iespējamo bāzes vietas maiņu vēl nav. "Mēs vērtējam, kura pilsēta kluba nākotnes mērķiem ir atbilstošāka, Jūrmalā ir visa infrastruktūra, un kluba vadība atrodas Rīgā, taču arī šeit klubs jūtas labi un šobrīd nav konkrēta apstiprinājuma, ka pāreja tiešām notiks," sacīja Pujāte.
Jūrmalā patlaban nav profesionāla futbola kluba, taču ir atbilstoša infrastruktūra. Agrāk pilsētā spēlēja Jūrmalas "Spartaks", kas gan vairs nepastāv.
Virslīgas kopvērtējumā "Grobiņa" ar 21 punktu 24 spēlēs ieņem astoto vietu desmit komandu konkurencē. 2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.