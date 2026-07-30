Pauls Jonass veselības dēļ nepiedalīsies otrajā MXGP posmā pēc kārtas
Latvijas motosportists Pauls Jonass šīs nedēļas nogalē nepiedalīsies Flandrijas "Grand Prix" sacensībās, paziņoja pats sportists.
Jau ziņots, ka pirms nepilnām divām nedēļām Jonass Lielbritānijā pasaules motokrosa čempionāta 12. posma otrajā braucienā piedzīvoja kritienu, kā rezultātā nepiedalījās 13. posmā Čehijā.
"Diemžēl šajā nedēļas nogalē Lomelā nestartēšu. Šonedēļ mēģināju atsākt braukšanu, taču manam ķermenim pēc kritiena Fokshilā joprojām nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai pilnībā atjaunotos," sociālajos tīklos ceturtdien ierakstīja Jonass. "Paldies visiem par atbalstu!"
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 13 posmiem līderis ar 615 punktiem ir nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kuram ar 566 punktiem seko beļģis Luka Kūnens, bet labāko trijnieku ar 541 punktu noslēdz Romēns Fevrs no Francijas. Jonass ar 273 punktiem ierindojas desmitajā pozīcijā. Pasaules čempionātā šosezon ir 19 posmi.