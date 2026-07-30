"Pitbull" koncerts neietekmē rezultātu. Lietuvas prezidenta klātbūtnē Kauņas "Žalgiris" futbola klubam vēsturisks panākums
Trešdien, 29. jūlijā, UEFA Čempionu līgas otro kvalifikācijas kārtu pārvarēja Lietuvas futbola klubs Kauņas "Žalgiris", kas tādējādi pirmo reizi kluba vēsturē garantējis vietu kāda Eirokausa pamatturnīrā.
Otrajā kvalifikācijas kārtā Kauņas "Žalgiris", kas pagājušogad kļuva par Lietuvas čempioni pirmo reizi kluba vēsturē, spēkojās pret Fēru salu "KI Klaksvik". Abu vienību pirmā spēle noslēdzās bez gūtajiem vārtiem, savukārt otrajā mačā "Žalgiris" ar minimālu 1:0 uzvaru rakstīja kluba vēsturi.
Vienīgos vārtus otrā puslaika 85. minūtē iesita Leons Krekovičs. Tie kļuva par vēsturiskiem klubam, jo ar iekļūšanu UEFA Čempionu līgas trešajā kārtā "Žalgiris" garantējis iekļūšanu kāda no Eirokausu pamatturnīriem. Lietuvas mediji jau aplēsuši, ka "Žalgiris" jau minimāli nopelnījis prēmijās četrus miljonus eiro, kas ir četras reizes vairāk nekā basketbola grands "Žalgiris" no pagājušajā sezonā iegūtās prēmijas ULEB Eirolīgā (par piekto vietu regulārajā turnīrā klubs saņēma virs viena miljona eiro lielu bonusu).
Apstākļi klubam gan nebija no vienkāršākajiem. Kamēr Latvijā mūziķa "Pitbull" koncerts tehnisku iemeslu dēļ tika atcelts, tad tieši Kauņas futbola stadionā, kurā ne pirmo gadu tiek rīkoti dažādu pasaulslavenu mākslinieku uzstāšanās, plānota viņa koncerts piektdien, 31. jūlijā. Šī iemesla dēļ atbildes spēli "Žalgiris" klubs aizvadīja ne savā mājas stadionā, bet gan Jonavā, kas atrodas 32 kilometru attālumā no Kauņas.
Pēc spēles "Žalgiris" galvenais treneris Želko Sopičs nebija priecigs par apstākļiem. "Fakts, ka spēlējām Jonavā, mums īsti nepalīdzēja. Saprotiet mani pareizi - zālājs un stadions šeit ir labs, taču tas nav tik ātrs, cik mūsu stadionā Kauņā. Šādos apstākļos aizsargājošai komandai spēlēt ir vieglāk." Sopičs nebija priecīgs, ka pašu futbola stadionā komandas svarīgais mačs nav bijis nozīmīgāks par mākslinieka uzstāšanos.
"Ko es varu teikt..Zinu, cik daudz klubs un pilsēta nopelnīs no šī koncerta. Šis mums bija ļoti svarīgs mačs, kuru aizvadījām stadionā, kurā trenējāmies tikai vienu reizi. Turklāt ceļā uz Jonavu iekūlāmies sastrēgumā, uz spēli braucot vairāk nekā stundu. Apstākļi nebija perfekti, taču svarīgākais, ka spējām uzvarēt," teica kluba galvenais treneris. Viņš ievēroja, ka tribīnēs spēli vēroja arī valsts prezidents Gitans Nausēda.
Treneris norādīja, ka par pašu spēli viņš nav bijis apmierināts ar sniegumu pirmajā puslaikā. "Pretinieks demonstrēja klasisku skandināvu futbolu. Man šķiet, ka izveidojām divas vai trīs labas vārtu gūšanas iespējas, no kurām vienu arī izdevās realizēt." UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešajā kārtā "Žalgiris" pretī stāsies Sopiča dzimtenes klubs Zagrebas "Dinamo".
Šī kluba vārds komentārus neprasa. Tas ir titulētākais Horvātijas klubs, kas par valsts čempionu kļuvis 26 reizes. Pagājušajā sezonā "Dinamo" spēlēja UEFA Eiropas līgā, izstājoties pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā. Abu komandu pirmā spēle 4. augustā gaidāma Horvātijā, bet nedēļu vēlāk sagaidāms, ka Kauņas klubs jau varēs atgriezties savās ierastajās mājās. Baltijas lielākajā futbola stadionā ietilpība ir ap 15 tūkstošiem sēdvietu.
🇱🇹💚 Absolute devotion! Kauno Žalgiris fans gave the squad an unforgettable welcome after they secured a historic spot in the next round of European football.— Ultras Clips (@ultras_clips) July 30, 2026
Next up: Facing Croatian giants Dinamo Zagreb in the 3rd qualifying Round! pic.twitter.com/q6k62WtqXA
Ja Kauņas "Žalgiris" nepārvarēs UEFA Čempionu līgas trešo kvalifikācijas kārtu, tad tas cīnīsies UEFA Eiropas līgas "play-off" kārtā. Pat zaudējums šajā fāzē ļaus klubam spēlēt Konferences līgā. Pēdējo reizi kāds Lietuvas klubs Eirokausu pamatturnīrā piedalījās 2022. gadā, kad Konferences līgā startēja Viļņas "Žalgiris". Sešās spēlēs H grupā pret Šveices "Basel", Bratislavas "Slovan" un Armēnijas "Pyunik" tas toreiz ieguva piecus punktus, taču palika pēdējā, ceturtajā vietā.