FIFA prezidents Infantino jauno plānu īstenošanai piedāvā astronomiskas summas federācijām
Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) nacionālajām federācijām, kas atbalsta tās komercdarbības plānu, sola lielu atlīdzību.
FIFA prezidents Džanni Infantīno izsūtījis visām 211 asociācijām vēstuli, kurā teikts, ka tās saņems ASV 40 miljonus dolāru katra, ja līdz 19. septembrim apstiprinās FIFA plānu. Sākotnējais maksājums būs puse no solītās summas jeb 20 miljoni dolāri. Federācijas, kuras neatbalstīs šo plānu, varēs pretendēt uz 2,7 miljoniem dolāru.
Jau ziņots, ka FIFA plāno pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu "FIFA Forward Enterprise" (FFE), un cer šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru.
Kritiku par šo plānu iepriekš izteica Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), norādot, ka FIFA pārkāpj robežu, kuru futbola vadības institūcijām nekad nevajadzētu pārkāpt. Tāpat plānus kritizējušas citas kontinentu futbola asociācijas, futbola personības un daudzi citi.
UEFA jau paziņojusi par ārkārtas sēdes organizēšanu. Tomēr arī tās iekšienē ir valstis, kuras šo plānu atbalsta, piemēram, Čehija. Šīs valsts futbola federācijas prezidents Dāvids Trunda atklājis, ka saredzot pragmatisku ieguvumu čehu futbolam no šīs iniciatīvas.