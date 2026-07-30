Apelējot pret krieviem labvēlīgo lēmumu, Ukraina vērsusies Sporta arbitrāžas tiesā
Ukraina trešdien paziņoja, ka ir iesniegusi apelāciju pret Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu atvieglot ierobežojumus Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pāragrs un pārkāpj Olimpisko hartu.
Jūlijā SOK atcēla Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) diskvalifikāciju, vienlaikus atceļot virkni ierobežojumu Krievijas sportistiem, kas tika ieviesti saistībā ar Krievijas 2022. gada iebrukumu Ukrainā. Tas ļāvis daudzām sporta federācijām lemt par krievu sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās.
Šis lēmums pavēra ceļu Krievijas sportistiem piedalīties komandu sacensībās un kvalifikācijas sacensībās 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā. "2026. gada 28. jūlijā Ukrainas Olimpiskā komiteja (UOC) iesniedza apelācijas paziņojumu Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), lūdzot atcelt SOK lēmumu," teikts UOC paziņojumā.
Tajā arī teikts, ka SOK lēmums ir pretrunā Olimpiskās hartas noteikumiem, tas tika pieņemts pāragri un tajā netika ņemti vērā faktiskie apstākļi, kas kalpoja par pamatu diskvalifikācijai. Krievijas atgriešanās sacensībās joprojām ir ierobežotāka nekā Baltkrievijai, kurai SOK maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.
2025./2026. gadā Krievija ar vēršanos Sporta arbitrāžas tiesā pret diskvalifikāciju turpināšanu panāca sev labvēlīgu lēmumu tādos ziemas sporta veidos kā kamaniņu sportā un slēpošanas disciplīnās.