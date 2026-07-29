20 gadus vecais hokeja brīnumbērns kļūst par NHL vislabāk apmaksāto spēlētāju
Kanādiešu hokejists Maklins Selebrīni parakstījis iespaidīgu jaunu līgumu ar NHL klubu Sanhosē “Sharks”, kas viņu padarīs par līgas vislabāk apmaksāto spēlētāju.
Piecu gadu līguma laikā jaunā zvaigzne vidēji sezonā nopelnīs 18,8 miljonus ASV dolāru. Centra uzbrucējs Maklins Selebrīni ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandu Sanhosē "Sharks" pagarinājis līgumu, kļūstot par vislabāk apmaksāto spēlētāju līgā.
Jaunais līgums, kas stāsies spēkā ar 2027./2028. gada sezonu, noslēgts uz pieciem gadiem un tā darbības laikā Selebrīni vidēji sezonā saņems 18,8 miljonus ASV dolāru.
Līdz šim lielākais līgums bija Anaheimas "Ducks" noslēgtais līgums ar Leo Kārlsonu par vidēji 18 miljoniem dolāru sezonā.
"Sharks" Selebrīni izraudzījās 2024. gada draftā ar pirmo numuru.
Savā pirmajā sezonā kanādietis 70 pamatturnīra mačos guva 25 vārtus un atdeva 38 rezultatīvas piespēles, bet iepriekšējā sezonā 20 gadus vecais uzbrucējs piedalījās visās 82 regulārā čempionāta spēlēs un bija ceturtais rezultatīvākais spēlētājs līgā, iekrājot 115 punktus (45+70).
Aizvadītajā sezonā Selebrīni bija komandas līderis gūtajos vārtos, rezultatīvajās piespēlēs, punktos, +/- rādītājā (+8), punktos vidēji spēlē (1,4), vārtos un punktos vienādos sastāvos, vārtos (8) un punktos (33) vairākumā, uzvaras vārtos papildlaikā (2), uzvaras vārtos un izdarītajos metienos (287).