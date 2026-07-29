Okupantu karavīri iekļauti Krievijas izlasēs paralimpiskajos sporta veidos
Krievijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents Ivans Potehins paziņojis, ka dažādos paralimpiskajos sporta veidos valsti pārstāvēs karavīri, kas piedalījušies valsts izvērstajā invāzijā pret Ukrainu.
Reģionālajās izlasēs šobrīd ir vairāk nekā 700 okupantu karavīru, bet nacionālajās izlasēs, kas startē arī starptautiskās sacensībās, - vairāk nekā 70, atsaucoties uz Potehinu, raksta Krievijas propagandas rupors TASS. Potehins arī apgalvojis, ka Krievijas paralimpisko čempionātu uzvarētāji un medaļnieki gatavojas starptautiskām sacensībām.
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) pērn atcēla Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju un paziņoja, ka pret agresorvalstu sportistiem izturēsies kā pret jebkuras citas valsts sportistiem. Šī lēmuma dēļ agresorvalstu sportisti varēja piedalīties Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs.
Daļējā diskvalifikācija, kuru noteica 2023. gadā, lai aizstātu pilnīgo aizliegumu, kas tika uzlikts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, ļāva sportistiem sacensties tikai kā neitrāliem dalībniekiem.