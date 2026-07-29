Sezonu izlaidušais basketbolists Andrejs Gražulis ticis pie jaunas komandas
Itālijas augstākās basketbola līgas komanda "Cantu" pavēstījusi, ka nākamajā sezonā tās rindās spēlēs basketbolists Andrejs Gražulis.
Andrejs Gražulis izlaida visu 2025./2026. gada sezonu pagājušā gada Eiropas čempionāta spēlē pret Serbiju gūtās pēdas traumas dēļ. Tas arī liedza viņam sezonu pavadīt Turcijā, taču jūlija beigās pavēstīts par viņa atgriešanos Itālijā.
Gražulis turpmāk pārstāvēs augstākās līgas komandu "Cantu". 1936. gadā dibinātais klubs 2020./2021. gada sezonā izkrita no Itālijas augstākās līgas, kurā atgriezās pagājušajā sezonā. Ar bilanci 9-19 klubs ierindojās priekšpēdējā vietā, taču tas ļāva nosargāt vietu augstāko sabiedrībā.
Klubs savā vēsturē trīs reizes kļuvis par Itālijas čempionu, taču pēdējo reizi tālajā 1981. gadā. Tāpat tam divi Itālijas Superkausi (pēdējais 2012. gadā) un dažādi starptautiskie tituli, tostarp divi Eirolīgas. Tie visi gan izcīnīti laika posmā no 1973. līdz 1983. gadam.
"Esmu pagodināts saņemt šo iespēju," kluba mājaslapā citēts Grazulis. "Nevaru sagaidīt, kad varēšu sākt šo piedzīvojumu un pierādīt savu vērtību. Esmu pārliecināts, ka kopā varam aizvadīt lielisku sezonu," turpināja latviešu spēka uzbrucējs. "Andrejs ir spēlētājs ir plašu starptautisko pieredzi. Viņa prasmes un pieredze būs ļoti vērtīga sastāvam, kādu komplektējam," teica komandas ģenerālmenedžeris Simone Džofre.
Andrejs Gražulis savas karjeras laikā spēlējis tādās komandās kā "Ventspils", "VEF Rīga", "Parma", "Tortona", "Trieste", "Trentino", Boloņas "Virtus" un Badalonas "Joventut". Latvijas izlases sastāvā viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos un 2023. gada Pasaules kausā.