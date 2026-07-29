UEFA kritikai par FIFA prezidenta grandiozajiem komercdarbības pārdošanas plāniem pievienojas arī citas organizācijas
Kritiku par Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) plāniem pārdot daļu sacensību komercdarbības trešdien izteica arī Āzijas Futbola konfederācija (AFC), Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) un Anglijas Futbola asociācija (FA).
Kritiku par šo plānu iepriekš izteica Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), norādot, ka FIFA pārkāpj robežu, kuru futbola vadības institūcijām nekad nevajadzētu pārkāpt. "Futbola dvēsele un pārvaldība nav aktīvi, ar kuriem tirgoties - it īpaši, ja nav nekādas pārredzamības par to, kurš no tā gūst finansiālu labumu," teikts UEFA paziņojumā. "Neviens no mums nav futbola īpašnieks. FIFA nav tiesīga to pārdot."
AFC trešdien paziņoja, ka ir vīlusies FIFA, kas apstiprināja plānus pārdot daļas nozīmīgākajās sacensībās, nekonsultējoties ar konfederāciju. "AFC netika uzrunāta par šo priekšlikumu un ir vīlusies, ka tik nozīmīgs jautājums nonāca publiskajā telpā, pirms AFC saimei tika dota iespēja to izskatīt un apspriest atbilstošajos un ierastajos pārvaldības mehānismos," teikts Āzijas galvenās futbola organizācijas paziņojumā. "Lai gan AFC atzīst, ka ir svarīgi meklēt inovatīvus risinājumus, kas varētu stiprināt pasaules futbola nākotni, šāda mēroga un nozīmīguma iniciatīvām jābalstās uz labas pārvaldības, caurskatāmības un jēgpilnu konsultāciju principiem."
AFC, kas apvieno 47 dalībvalstis, tostarp Austrāliju, Ķīnu, Japānu un Saūda Arābiju, norādīja, ka "stingri uzskata, ka visām iesaistītajām pusēm jāsaņem pietiekami daudz informācijas un atbilstošs laiks, lai pilnvērtīgi izvērtētu šo priekšlikumu".
Tikmēr CONCACAF trešdien paziņoja, ka ir "dziļi nobažījusies par pienācīga lēmumu pieņemšanas procesa trūkumu" FIFA plānos pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības. CONCACAF ietilpst arī trīs 2026. gada Pasaules kausa rīkotājvalstis ASV, Kanāda un Meksika.
"CONCACAF par šo jautājumu uzzināja tikai no mediju ziņām un pēc tam no medijiem izplatīta paziņojuma," teikts organizācijas paziņojumā. "Kopā ar citiem mūsu reģiona un futbola sabiedrības pārstāvjiem esam vīlušies, ka tik detalizēta informācija tika sagatavota un publiskota vēl pirms jebkādām diskusijām ar attiecīgajām pārvaldības institūcijām un iesaistītajām pusēm." CONCACAF atzīmē, ka šādiem lēmumiem jābalstās uz labas pārvaldības principiem, stingrām procedūrām un ilgtermiņa atbildību par futbola attīstību.
Līdzīgus pārmetumus FIFA veltīja arī FA, sakot, ka šādus lēmumus nevar pieņemt bez vispārīgām konsultācijām. "Mēs par šo priekšlikumu iepriekš neko nezinājām, un mūsu rīcībā nav nekādas būtiskas informācijas, tostarp par to, kas īsti tiek piedāvāts un kādi nosacījumi tam ir pievienoti," trešdien paziņojumā norādīja FA. "Pamatojoties uz pašlaik pieejamo ierobežoto informāciju, mēs esam dziļi nobažījušies par procesa un pārvaldības trūkumu, kas novedis līdz šim brīdim, kā arī par acīmredzamo priekšlikuma saturu un pamatprincipiem."
Asu kritiku FIFA izpelnījās arī no Eiropas Savienības (ES) starppaaudžu taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta komisāra Glena Mikalefa, kurš vietnē X.com ierakstīja - "Rokas nost no mūsu spēles!" "Nemitīgā futbola komercializācija ir kļuvusi postoša," norādīja ES komisārs. "Komerciālajiem panākumiem ir jāstiprina futbols, nevis tas jāaprij." Tāpat Mikalefs norādīja, ka īpašas bažas rada tas, ka FIFA regulējošās pilnvaras var tikt sasaistītas ar privātu uzņēmumu finanšu interesēm. Ja investīciju vērtība būs atkarīga no FIFA pieņemtajiem lēmumiem, tas rada ļoti nopietnus jautājumus par pārvaldību, neatkarību un interešu konfliktiem.
Jau ziņots, ka FIFA ieceri nosodīja arī Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems, norādot, ka futbols nav produkts. "Futbols nepieder investoriem," atzīmēja Bērnems. "Tas pieder cilvēkiem, kuri piepilda tribīnes un kuri nedēļu no nedēļas stāv pie laukuma malas, lietū vai saulē. Pasaules kauss nav produkts. Tas ir pasaules sporta lielākais turnīrs, un to nekad nevienam nav bijis tiesību pārdot. Izrotājiet šo darījumu, kā vien vēlaties. Tiklīdz esat pārdevuši kādu tā daļu, jūs esat sevi izpārdevuši. Futbols pieder faniem. Tā ir bijis vienmēr, un tā būs vienmēr."
Plānam vēl būtu jāsaņem apstiprinājums no FIFA padomes 38 locekļu sastāvā un vairākuma nacionālo futbola federāciju. FIFA paziņoja, ka drīzumā gatavojas iesniegt šos plānus padomei.
FIFA savā paziņojumā arī norādīja, ka tā saglabās vienpersonisku kontroli pār FFE un ekskluzīvas pilnvaras futbola pārvaldības, sacensību, spēļu kalendāra, kā arī visu regulatīvo un sportisko lēmumu jomā. Tā pauda pārliecību, ka FFE sasniegs sākotnējo kapitāla vērtējumu 20 miljardu dolāru (17,6 miljardu eiro) apmērā.
FIFA norādīja, ka katrai no tās 211 dalībvalstu asociācijām tiks dota iespēja iegādāties vienreizēju 20 miljonu dolāru (17,6 miljonu eiro) līdzdalību FFE. Tas veido tikai 0,1 procentu no kopējās summas, taču FIFA nabadzīgāko vai mazāko dalībvalstu vadībai tā būtu ievērojama summa.