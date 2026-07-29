Atrasts Amerikā: Latvijas vieglatlētikā parādījies jauns vārds. Nesen pasi ieguvušais Noa Jirgens jau kļuvis par čempionu
Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) vēsta, ka šajā vasarā sporta veidā parādījies jauns vārds - amerikāņu izcelsmes latvietis Noa Kristians Jirgens.
1997. gadā Kanzasas štatā dzimušais Jirgens pievērsies diska mešanas disciplīnai. Latvijas saknes viņam ir no mātes puses, un īsi pirms Latvijas čempionāta vieglatlētikā viņš saņēmis arī valsts pasi, kas ļauj viņam starptautiskajās sacensībās pārstāvēt Latviju. Par Latvijas pilsoni pēc paša vārdiem viņš bija kļuvis jau gadu iepriekš - respektīvi, 2025. gadā.
Vidusskolā Jirgens nodarbojās ar amerikāņu futbolu un peldēšanu, bet pēc tam četrus gadus pavadīja ASV jūras spēkos, iegūstot otrās pakāpes virsnieka pakāpi. Vēlāk ceļi veduši uz divām augstskolām - Teksasas universitātē Elpaso un Kennesovas universitātē. Tieši augstskolā viņš krietni nopietnāk pievērsies vieglatlētikas disciplīnai diska mešanā. Pats gan viņš uzsvēris, ka ar diska mešanu nodarbojoties jau no bērnības.
Jāmin, ka Elpaso universitāte ir zināma vairākiem Latvijas sportistiem - šajā augstskolā mācījies un trenējies sprinteris Ronalds Arājs, kurš karjeru jau beidzis, bet, sākot ar nākamo mācību gadu, šajā skolā mācīsies un basketbolu spēlēs Krista Lukašēviča. Viņa būs astotā Latvijas basketboliste pēc Baibas Saulītes (Eglītes), Kristīnes Vītolas, Anetes Šteinbergas, Anetes Kiršteines, Martas Miščenko, Sabīnes Lipes un Dagnes Apsītes, kas pievienojusies šai universitātes komandai.
Šī gada aprīlī NCAA sacensībās viņš arī aizmetis savu personīgo rekordu - 66,44 metrus. Savukārt Latvijas čempiona titulam viņam pietika ar krietni pieticīgāku metienu - 61,65 metri. Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) statistika gan norāda, ka Jirgens Latvijas čempionātā piedalījies jau trešo gadu - 2024. un 2025. gados viņš netika uz pjedestāla (attiecīgi 56,21 metru un 57,56 metru tāli metieni).
"Sapņoju par šo brīdi kopš 13 gadu vecuma," pēc uzvaras Latvijas čempionātā Latvijas Vieglatlētikas savienībai teica Jirgens. "Jau tad iztēlojos, ka pārstāvēšu Latviju diska mešanā olimpiskajās spēlēs." Viņš apliecināja, ka ir ļoti laimīgs par Latvijas pases iegūšanu. "Plānoju iemācīties latviešu valodu. Arī mans tēvs vēlas iemācīties. Mums tas ir ļoti svarīgi - turpināt latviskās tradīcijas un arī apgūt valodu."