Spāņu futbolists pēc triumfa Pasaules kausā izpilda netradicionālu solījumu pret galveno treneri
Spānijas izlases futbolists Marks Kukurelja pēc triumfa 2026. gada Pasaules kausa izcīņā izpildījis doto solījumu galvenajam trenerim Luisam de la Fuentem.
Kukurelja pusotru nedēļu pēc uzvaras Pasaules kausā uztetovējis galvenā trenera Luisa de la Fuentes portretu. Tieši šādu solījumu, tetovēt galvenā trenera portretu, viņš apsolījis, ja Spānijai izdosies uzvarēt turnīrā, kas arī noticis.
"Solījums ir izpildīts," sociālajos tīklos rakstīja pats Kukurelja, kurš Spānijas izlasē bija viens no aizsardzības balstiem, bet nākamajā gadā pārstāvēs karalisko Madrides "Real". Savukārt treneris De la Fuente pēc uzvaras čempionātā par šo solījumu jokoja.
"Es jau jautāju viņiem, vai gadienā nav pieļāvuši kļūdu. Es, protams, neesmu tik neglīts, taču viņiem būs jāuztetovē mans portrets kaut kur uz ķermeņa, kur neviens to neredz. Šāds solījums gan liek man pasmaidīt un izjust lepnumu, ka tas tiek turēts."
Kukurelja gan pēc uzvaras turnīrā nepiekrita trenerim, sakot, ka tetovējums būs uz redzamas ķermeņa daļas. Viņš trenera portretu uztetovējis uz rokas. Kopā ar galveno treneri Spānija atguvusi planētas spēcīgākās izlases titulu - 2024. gadā tā uzvarēja Eiropas čempionātā, kam pievienoja Pasaules kausu šogad.