Aigars Apinis par ceļu līdz 10 medaļām: "Man sports kļuva par veidu, kā atgūt dzīvi"
Paralimpietis Aigars Apinis ir viens no titulētākajiem Latvijas sportistiem, kura ceļš uz desmit paralimpiskajām medaļām sākās pēc smagas muguras smadzeņu traumas. Viņš atklāti stāsta par rehabilitāciju, mammas atbalstu, parasportu un to, kā sports palīdzēja atgūt dzīvi.
“Trešajā jūnijā apritēja 34 gadi kopš traumas,” saka Aigars Apinis un ar tikko jaušamu lepnumu piebilst, ka šajā laikā paspējis izcīnīt desmit medaļas – četras zelta, trīs sudraba un tikpat bronzas. Daļa ir olimpiskās, un sportists priecājas, ka viņa veikums ne tikai palīdz nest Latvijas vārdu pasaulē, bet arī iedvesmo jauniešus. Par to viņš pārliecinās ikreiz, viesojoties kādā skolā vai pasākumā. Un viņu aicina bieži.
Atzīšos, sekojot līdzi sportiskajiem notikumiem un gadu pēc gada redzot paralimpieša Aigara Apiņa augstos sasniegumus, pamazām dzima mans klusais žurnālista sapnis satikt šo apbrīnojamo cilvēku un kaut drusciņ iepazīt viņu, tā teikt, aiz kulisēm. Jo Aigars patiešām iedvesmo, turklāt tā vien šķiet, ka laika ritējums un ar to saistītā novecošanās uz viņu nemaz neattiecas – kā bija spēcīgs, tā joprojām ir, un gan disku met, gan lodi grūž labāk par visiem. Nu mans mazais sapnītis ir piepildījies, un varu teikt, ka mana apbrīna un cieņa pret Aigaru kļuvusi vēl gruntīgāka, pievienojot arī cilvēciska viegluma sajūtu. No pirmajiem teikumiem ir skaidrs, ka sarunāties ar viņu būs viegli un patīkami, jo Aigara sirdssiltums sajūtams jau rokasspiedienā.
Iekārtojamies viņa mājas terasē, kurai iepretim iekopta skaistu rožu dobe. Aigars pastāsta, kuras šķirnes labāk pārcieš ziemu, cik bieži jāmēslo un kāpēc vienam krūmam šogad ziedu mazāk nekā citiem. Klausoties kļūst skaidrs – viņš rūpīgi izturas arī pret ikdienas lietām. Pagalms ir sakopts, visam sava vieta.
Patīk viss, kam motors
Darba tikumu Aigars apguvis jau bērnībā, saimniekojot Ogres pusē, Birzgalē, kopā ar mammu un diviem brāļiem. Kamēr citi pēc skolas spēlēja bumbu vai ļāvās laiskām saules peldēm, viņš sēdās uz traktora vai veica kādus citus darbus. Tehnika viņu aizrāvusi jau kopš mazotnes – vispirms velosipēds, tad mopēds, vēlāk motocikli. Puišeļiem laukos tā bija brīvības izjūta. “Es vienmēr esmu gribējis braukt,” viņš atceras. “Patika viss, kam ir motors.”
Šī aizraušanās nav zudusi arī tagad. Garāžā stāv Aigaram pielāgots zils motocikls, ar kuru viņš dodas izvēdināt galvu. “Var uzlikt skaļu mūziku,” Aigars palepojas, rādot uz braucamrīkā iestrādāto aparatūru. Savukārt Birzgales mājās viņam daudzus gadus bija kvadricikls, ar kuru izbraukāt bērnības takas un izvēdināt galvu. “Diemžēl 2024. gadā to nozaga.”
Liktenīgā Arnolda Švarcenegera autobiogrāfija
Par liktenīgo negadījumu Aigars stāsta bez skaļiem vārdiem, lai gan ir skaidrs – tajā dienā beidzās viena dzīve un sākās pavisam cita. Muguras smadzeņu trauma nozīmēja, ka no jauna būs jāmācās viss – ne tikai pārvietoties ratiņkrēslā, bet arī pieņemt sevi. Negadījums notika karstā vasaras dienā. Pastrādājis ar traktoru, Aigars devās nopeldēties un, lai neuzlēktu virsū pēdējā brīdī ūdenī pamanītam bērnam, pavirzījās sāņus. Sekoja asas sāpes, un tad jau viņš attapās slimnīcā.
Pirmos mēnešus Aigars atceras kā nebeidzamu rehabilitāciju, procedūras, un tas viss mijās ar cerībām un vilšanās izjūtu, ja kaut kas uzreiz nesanāca. Katrs sīkums prasīja milzīgu piepūli. “Ja nebūtu mammas, kas zina, kāds es tagad būtu. Mamma vienmēr bija blakus, veda mani uz rehabilitāciju, palīdzēja nepadoties un mudināja neieslīgt domās, ka dzīve ir beigusies.” Aigara balss tembrā pat ar neapbruņotu ausi dzirdama bezgalīga mīlestība. Tieši tāda, kādu viņš saņēmis no savas mammas. Sportists uzsver – viņa neteica skaļus iedvesmas vārdus, bet vienkārši darīja. “Brauca līdzi. Gaidīja. Atbalstīja. Toreiz jau nebija tā, ka visu varēja atrast internetā vai saņemt kādu gatavu padomu. Mācījāmies paši.”
Rehabilitācijas laikā Aigars iepazina citus cilvēkus ar līdzīgiem likteņiem, un tad pirmo reizi radās sajūta, ka dzīve pēc traumas tomēr nebeidzas, – kāds strādāja, cits studēja, vēl kāds sportoja. Tas šķita neticami. Aigara plānos sporta gan vēl nebija, jo tolaik galvenais bija atgūt patstāvību un pašam pieņemt jauno situāciju. “Tā sajūta sākumā bija tāda, it kā tu ietu pa ielu bez biksēm.” Tiekot pie sava pielāgotā auto, atgriezās brīvības izjūta, jo tā jau bija iespēja atkal pašam lemt, kur doties un ko darīt. Bet liktenīga izrādījās Aigara rokās nonākusī grāmata – Arnolda Švarcenegera autobiogrāfija. Viņu aizrāva doma, ka cilvēks var sev izvirzīt mērķi un gadiem ilgi uz to iet, neļaujot citiem noteikt, ko viņš drīkst vai nedrīkst sasniegt. Pavisam drīz lielais mērķis radās arī pašam – saistīts ar sportu.
Par pirmo satikšanos ar parasportu Aigars stāsta tā, it kā tas būtu noticis pavisam nejauši. Nebija tādas dienas, kad viņš būtu pamodies ar domu – kļūšu par paralimpieti. Viss notika soli pa solim. Kāds pastāstīja par sacensībām cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kāds cits pamudināja aizbraukt paskatīties. Viņš piekrita vairāk ziņkārības, nevis lielu ambīciju dēļ. “Toreiz man galvenais bija satikt cilvēkus. Redzēt, kā viņi dzīvo.” Pirmajās sacensībās Aigars redzēja, kā cilvēki ar kustību traucējumiem, tostarp ratiņkrēslos, grūž lodi, spēlē basketbolu, pilda vieglatlētikas disciplīnas. Visvairāk viņu pārsteidza nevis rezultāti, bet sportotāju attieksme. Neviens nežēlojās, nerunāja par to, ko vairs nevar. Gluži pretēji – visi domāja, ko vēl iespējams izdarīt. “Tad laikam tas āķis arī bija lūpā,” viņš nosmej.
Pašu metināts ratiņkrēsls
Deviņdesmito gadu vidū parasports Latvijā bija pavisam citāds nekā šodien. Nebija moderno treniņu bāzu, nebija specializēta inventāra, nebija arī interneta, kur dažu minūšu laikā atrast informāciju par labākajiem sportistiem pasaulē vai pieejamo inventāru. Ja kaut ko vajadzēja, nācās izdomāt pašiem. Lodes grūšanā un diska mešanā ikdienas ratiņkrēsls neder, šim nolūkam nepieciešams īpašs, pie zemes piestiprināms krēsls, kas nodrošina stabilitāti metiena laikā. Izdevās atrast dažas fotogrāfijas paraugam. “Skatījāmies bildes un domājām – nu labi, mēģināsim izgatavot paši.” Pie darba ķērās brālis. Viņš metināja, Aigars sēdēja blakus un vērtēja, kas der un kas ne. Pirmais variants izrādījās neērts, tad tapa nākamais, pēc tam vēl viens. Konstrukciju pārtaisīja atkal un atkal. “Mēs laikam kādas desmit reizes to pārbūvējām,” atceras Aigars, piebilstot, ka toreiz tā bija vienīgā iespēja.
Līdzās neatlaidībai bija vajadzīgs arī cilvēks, kurš spētu ieraudzīt potenciālu. Tāds bija viņa ilggadējais treneris Aldis Šūpulnieks, kurš pirms trīs gadiem devās mūžībā. Aigars par viņu runā ar lielu cieņu – ne tikai tāpēc, ka treneris palīdzēja pilnveidot tehniku, bet arī tāpēc, ka iemācīja domāt plašāk. “Līdz tam man šķita – nu labi, pasportošu Latvijā. Taču treneris runāja par pasaules čempionātiem un paralimpiskajām spēlēm tā, it kā tas būtu pilnīgi reāli. Sākumā tam neticēju, taču treneris nepiekāpās.”
Treniņi kļuva nopietnāki, katrs metiens tika analizēts, katra kļūda izrunāta. Rezultāti lēnām uzlabojās, un vienā brīdī kļuva skaidrs – viņš var konkurēt ne tikai Latvijā. Tiesa gan, lai aizbrauktu uz sacensībām, nācās meklēt atbalstītājus. Kāds palīdzēja ar degvielu, cits ziedoja inventāram, vēl kāds vienkārši aizveda uz treniņu. Birzgales cilvēki juta līdzi savējam un atbalstīja. Aigars par to runā ar īpašu pateicību un nav aizmirsis nevienu, kurš palīdzējis. “Bez viņiem tas viss būtu bijis daudz grūtāk vai pat neiespējami. Medaļas nekad nav tikai viena cilvēka sasniegums.”
Kad kļuva skaidrs, ka iespējams izcīnīt ceļazīmi uz Sidnejas paralimpiskajām spēlēm, prieku nomainīja satraukums. Bija jādodas uz otru pasaules galu, bažas radīja arī praktiskas lietas – kā notiks pārsēšanās, vai lidostās viss būs pieejams, kā izturēs organisms. Toreiz, 2000. gadā, vēl nebija ierasts, ka cilvēki ratiņkrēslos ceļo. Tomēr satraukums izrādījās veltīgs, un Austrālija jau pirmajā dienā pārsteidza ar pieejamību. Viss bija pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nebija jādomā, kur ir uzbrauktuve, vai durvis būs pietiekami platas, vai varēs iekļūt vannasistabā. “Pirmo reizi biju vidē, kas ir veidota arī man.” Tā bija sajūta, kuru Latvijā Aigars tolaik vēl nepazina, un tā palīdzēja saprast, cik daudz vēl iespējams izdarīt mājās.
Mamma priecātos
Sidnejā gan lodes grūšanā, gan diska mešanā Aigars izcīnīja bronzas medaļu – tikai divus gadus pēc tam, kad bija sācis nopietnus treniņus. Tas deva pārliecību, ka viņš atrodas īstajā vietā. “Līdz tam paralimpiskās spēles šķita kaut kas ļoti tāls – televīzijā redzēti kadri, avīžu raksti, citu sportistu stāsti. Tagad pats biju viens no viņiem. Starp pasaules labākajiem. Sapratu, ka varu.”
Atgriežoties mājās, sākās nākamais darba cēliens. Kā pats saka, vairs nepietika tikai trenēties, vajadzēja kļūt labākam nekā vakar. Aigars atzīst, ka nekad nav bijis sportists, kurš paļautos uz talantu vien. Viņa spēks vienmēr bijis darbaspējās – simtiem metienu, to analīze, kļūdu labojumi, fiziskā sagatavotība. “Cilvēki stadionā redz tikai dažas sekundes – pašu metienu un tad rezultātu tablo. Taču neviens neredz tūkstošiem stundu, kas ieguldītas, lai šīs dažas sekundes vispār būtu iespējamas. Daudzi domā – aizbrauca, uzmeta un dabūja medaļu. Ja tas būtu tik vienkārši...” Mūsu sarunā iestājas neliela klusuma pauze, un tad Aigars negaidīti piebilst: “Mamma nepiedzīvoja manus lielākos panākumus, taču viņa būtu ļoti priecājusies. Ne jau par medaļām vien. Par to, ka esmu atradis savu vietu dzīvē.”
2004. gadā bija paralimpiskās spēles Atēnās, vēl pēc četriem gadiem viņš startēja arī Pekinā, nākamās – Londonā, pēc tam Riodežaneiro, pēc kurām Aigars atzīts par gada cilvēku Latvijā. Neizpalika arī pārējās olimpiādes un pa vidu visas citas sacensības – gan vietēja mēroga, gan starptautiskie čempionāti. Kopumā izcīnītas desmit dažādu kalumu medaļas, taču Aigars visvairāk priecājas nevis par medaļu skaitu, bet par to, ka līdz ar panākumiem mainījusies attieksme pret parasportu. “Kad sāku sportot, cilvēki īsti nesaprata, kas tas vispār ir. Šodien situācija ir cita. Bērni atpazīst paralimpiešus, jo sacensības rāda televīzijā, par sportistiem raksta mediji. Bet tas nav noticis pats no sevis. Aiz tā ir desmitiem cilvēku darbs un sportistu gadiem ilgie rezultāti.”
Lai nākamajiem būtu vieglāk
Par parasportu Aigars runā bez skaļiem lozungiem, cenšoties izskaidrot, kāpēc aiz vienas medaļas slēpjas daudz vairāk, nekā skatītājs redz televizora ekrānā. “Uzvar tas, kurš stadionā aizmet vistālāk. Bet līdz tam metienam ir jānonāk.” Viņš atzīst, ka gadu gaitā šis sports ir mainījies līdz nepazīšanai. Agrāk lielākais izaicinājums bija pašiem uztaisīt inventāru, tagad galvenā nozīme ir tehnoloģijām. “Sporta rati, metamo disciplīnu krēsli, protēzes, dažādas palīgierīces – viss kļūst arvien modernāks, precīzāks un, protams, dārgāks. Ap to ir izveidojusies vesela industrija. Labākie sportisti sadarbojas ar ražotājiem, testē jaunu inventāru. Katrs sīkums var iedot dažus centimetrus, un vieglatlētikā tie bieži ir izšķirīgi medaļas iegūšanai.”
Parasportā liela nozīme ir arī medicīniskajām pārbaudēm sportistiem. Kā saka Aigars, cilvēkiem ar muguras smadzeņu traumu organisms funkcionē citādi. “Ne vienmēr iespējams pilnvērtīgi regulēt ķermeņa temperatūru, karstumā slodze kļūst daudz bīstamāka nekā cilvēkam bez šādas traumas. Mums nedarbojas termoregulācija, mēs nesvīstam, viss karstums paliek iekšā, un organisms pārkarst. Pirms lielām sacensībām mediķi regulāri analizē sirdsdarbību, termoregulāciju un organisma reakciju uz slodzi. Tas nav tikai sports, lielā mērā tā ir arī medicīna.” Uz manu piezīmi, ka droši vien arī vecums dara savu un sacensties ar gados jaunākiem sportistiem kļūst arvien grūtāk, Aigars nevilcinoties atbild, ka esot gluži pretēji. “Pieredzei ir būtiska loma, un man tāda ir, bet jaunajiem tā vēl jāiegūst. Par savu fizisko sagatavotību visu laiku rūpējos, trenējoties atbilstoši izveidotajam grafikam, bet pieredzi var tikai iegūt, nevis uztrenēt sporta zālē.”
Tomēr turpmākajos gados Aigars prognozē konkurences palielināšanos, un tam par iemeslu ir karš Ukrainā. “Tūkstošiem karavīru guvuši smagus ievainojumus, daudzi zaudējuši ekstremitātes. Rehabilitācijas procesā sports kļūst par vienu no iespējām atgūt ne tikai fizisko formu, bet arī vēlmi dzīvot. Liela daļa šo cilvēku līdz traumai nodarbojušies ar profesionālu sportu vai dienējuši armijā. Fiziskā sagatavotība viņiem jau ir, atliek tikai pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Mums, parasportistiem, tas nozīmē daudz sīvāku konkurenci nākotnē.”
Saruna ievirzās par finansējumu, un pirmo reizi Aigara balsī ieskanas neliels nogurums. “Lai sportists varētu aizbraukt uz pasaules čempionātu, nepietiek ar labu rezultātu. Nepieciešama nauda ceļam, inventāram, treniņnometnēm, fizioterapeitam, ārstiem. Vajadzīgi cilvēki, kuri raksta projektus, kārto dokumentus, rezervē aviobiļetes un viesnīcas, gatavo finanšu atskaites. Esmu Latvijas Invalīdu sporta federācijas vadītājs, un daudzi domā, ka federācijā cilvēki saņem lielas algas. Tādas nav vispār, viss tiek darīts entuziasma dēļ. Tie ir vakari pie datora pēc sava pamatdarba, telefona zvani brīvdienās, sarunas ar sponsoriem, dokumenti. Reizēm pats sev jautāju, kāpēc to daru. Tāpēc, ka gribu, lai nākamajiem būtu vieglāk.”
Arī makšķere un mežs
Aigars atklāj, ka viņam ir kāds sapnis – parasporta centra izveide Latvijā. “Tā būtu vieta, kur cilvēks pēc smagas traumas varētu nonākt jau rehabilitācijas laikā. Kur vienuviet strādātu ārsti, fizioterapeiti, treneri un psihologi. Kur varētu izmēģināt dažādus sporta veidus, satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un saprast, ka dzīve nav beigusies. Man tādas vietas nebija. Ja cilvēks pēc traumas redz tikai slimnīcu, viņam ir viena sajūta. Ja viņš ierauga citus, kuri sporto, strādā un dzīvo pilnvērtīgi, viss mainās. Man sports kļuva par veidu, kā atgūt dzīvi, dzīves garšu.”
Aigars to patiesi bauda, ļaujoties arī saviem vaļaspriekiem. Kad par tiem jautāju, viņš nevilcinoties nosauc makšķerēšanu, jo “pie ūdens galva atpūšas”. Sports pieradinājis dzīvot pēc grafika – treniņi, sacensības, lidojumi, rehabilitācija. Viss saplānots pa stundām. “Makšķerēšanā neko nevar paredzēt. Zivs neķeras tāpēc vien, ka esi atbraucis. Jāmāk gaidīt.” Arī mežs nomierina un jau iepriekšminētie izbraucieni ar motociklu.
Sporta dēļ Aigars daudz ceļojis. Kādā vietā viņu pārsteigusi cilvēku atsaucība, citā – tehnoloģijas, vēl citur – pieejamā vide. Ceļojot viņš arī mācījies. Skatījies, kā citās valstīs organizē rehabilitāciju, kā sportā iesaista cilvēkus pēc traumām, kā tiek veidota vide, kurā cilvēks ar invaliditāti nejūtas kā izņēmums. Tas viss palīdz saprast, ko varam izdarīt labāk šeit, Latvijā. Kad atkal saku, ka Aigars patiesi iedvesmo, pamanu, ka viņam šis apzīmējums nešķiet ērts. “Katram ir sava dzīve, nevienam nevajadzētu salīdzināt savas grūtības ar citu cilvēku pieredzi. Katram savējās ir vislielākās.” Tomēr Aigars Apinis cer, ka viņa stāsts var kādam palīdzēt. “Ja cilvēks redz, ka citi ir tikuši galā, tad arī pašam kļūst vieglāk noticēt."