Talantīgais hokeja uzbrucējs pagarina līgumu ar Zviedrijas SHL klubu; Marenis pārceļas uz Poliju
Latvijas hokejists Bruno Osmanis pagarinājis līgumu ar Zviedrijas spēcīgākās hokeja līgas (SHL) klubu Ūmeo "Bjorkloven", tomēr nākamo sezonu uzsāks īrē "Almtuna" komandā, otrdien paziņoja viņa vienība.
Līgums ar 19 gadus veco Osmani pagarināts līdz 2027./2028. gada sezonas beigām.
Pagājušajā sezonā latviešu uzbrucējs Zviedrijas pēc spēka otrās līgas - "Allsvenskan" - turnīrā aizvadīja 24 spēles, kurās sakrāja deviņus (4+5) punktus, bet izslēgšanas turnīrā viņam divos mačos pie punktiem tikt neizdevās. Ūmeo komanda triumfēja otrajā līgā un pēc 25 gadu pārtraukuma atgriezās SHL.
Bruno Osmanis lånas ut till Almtuna på ett säsongslån 🤝— Björklöven (@Bjorkloven) July 28, 2026
Samtidigt förlänger han sitt kontrakt med Björklöven till och med säsongen 2027/28. 💚
Lycka till i Almtuna, Bruno – vi ser fram emot att följa din utveckling!
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"Bruno ir spēlētājs, uz kuru ilgtermiņā liekam lielas cerības. Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka pagarinām viņa līgumu un šajā sezonā izīrējam viņu "Almtuna" komandai. Tur viņš iegūs nozīmīgu lomu un vērtīgu spēļu praksi, kas, mūsuprāt, ir labākais ceļš viņa turpmākajai attīstībai," norāda "Bjorkloven" sporta direktors Pērs Kentē. "Mērķis ir, lai viņš pirms 2027./2028. gada sezonas atgrieztos pie mums labāk sagatavots un gatavs pa īstam cīnīties par vietu sastāvā."
"Bjorkloven" sistēmā Osmanis spēlē jau četrus gadus. Uzbrucējs pārstāvējis Latvijas U-20 izlasi pēdējos divos pasaules čempionātos, kopumā astoņās spēlēs iekrājot desmit (2+8) rezultativitātes punktus. Tāpat viņa kontā viens U-18 pasaules čempionāts.
Tikmēr pieredzējušais Latvijas hokejists Rihards Marenis pievienojies Polijas spēcīgākās līgas klubam Osvencimas "Unia", otrdien paziņoja komanda. Līgums ar 33 gadus veco latviešu uzbrucēju noslēgts uz vienu sezonu.
Pagājušajā sezonā Marenis bija "Optibet" hokeja līgas (OHL) vicečempiones "Zemgale"/LBTU kapteinis un rezultatīvākais spēlētājs. Uzbrucējs regulārajā čempionātā 36 spēlēs sakrāja 54 (23+31) punktus un 116 soda minūtes, bet 11 izslēgšanas mačos iekrāja vēl 11 (5+6) punktus un 29 soda minūtes.
Pirms pievienošanās Jelgavas komandai Marenis spēlēja Vācijas otrajā līgā (DEL2), Zviedrijas spēcīgākajā līgā (SHL), otrajā ("Allsvenskan") un trešajā ("HockeyEttan") līgā, Rīgas "Dinamo", "Mogo"/RSU un četrus gadus ASV Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).
"Unia" pagājušajā sezonā Polijas čempionātā ar 79 punktiem 40 spēlēs ieņēma ceturto vietu, bet izslēgšanas spēlēs tika līdz pusfinālam, kur sērijā ar 3-4 piekāpās "Katowice". Latvijas izlases rindās Marenis piedalījies trīs pasaules čempionātos (2019., 2021. un 2022. gadā), kopumā 21 spēlē tiekot pie diviem punktiem (2+0).