Raivo Butirins "VEF Rīgu" nomaina pret augstākā līmeņa augstskolu basketbolu.
Basketbols
Šodien 09:34
Raivo Butirins karjeru turpinās NCAA pirmajā divīzijā
Latviešu spēka uzbrucējs Raivo Butirins basketbolista karjeru turpinās Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas čempionāta vienībā Kanzassitijas "Roos", otrdien savā "Instagram" kontā paziņoja komanda.
Misūri-Kanzassitijas Universitātes komanda "Roos" ziņo, ka komandai pievienosies Butirins. NCAA čempionāts basketbolā notiek trīs divīzijās. Spēcīgākā ir pirmā divīzija, bet tiek aizvadīti arī otrās un trešās divīzijas čempionāti.
Pagājušajā sezonā "VEF Rīga" rindās Butirins 20 Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīra spēlēs vidēji mačā sakrāja 2,1 punktu, 2,9 atlēkušās bumbas un 0,8 rezultatīvas piespēles, bet četrās "play-off" spēlēs vidēji mačā guva 0,8 punktus.
2024./2025. gada sezonā Butirins spēlēja Lisabonas "Benfica" komandas sistēmā Portugālē, bet pirms tam no 2020. līdz 2024. gadam bija "VEF Rīga" sastāvā. 22 gadus vecais Butirins ir pārstāvējis Latvijas U-16, U-19 un U-20 izlases.