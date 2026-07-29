FIFA prezidents Infantino nāk klajā ar pārsteidzošu piedāvājumu, sadusmojot futbola pasauli
Otrdien, 28. jūlijā, FIFA publiskoja priekšlikumu, ar kuru tās prezidents Džanni Infantino piedāvā izveidot meitas uzņēmumu "FIFA Forward Enterprise", kura turpmāk varētu pārvaldīt Pasaules kausa organizēšanu. Šāds priekšlikums izsaucis negatīvu reakciju futbola pasaulē.
FIFA paziņojusi, ka tā iniciē procesu ar meitas uzņēmuma "FIFA Forward Enterprise" izveidi. Šis uzņēmums pārvaldītu Pasaules kausa un klubu Pasaules kausa rīkošanu, tostarp komerciālo tiesību (translāciju, sponsoru, licenču un biļešu pārdošanas) iegūšanu. Turklāt pats Infantino vēlas pārdot 20% no šī uzņēmuma kapitāldaļām privātajiem investoriem. FIFA lēš, ka uzņēmuma sākotnējā vērtība ir 20 miljardi ASV dolāru, kas nozīmē, ka, pārdodot 20 % kapitāldaļas, uzņēmums var iegūt 4,2 miljardus ASV dolāru. Tas var nozīmēt, ka no daļu pārdošanas krietni nopelnīt var arī prezidents Infantino.
EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 28, 2026
Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.…
Jau zināms, ka gadījumā, ja šādu notikumu attīstību atbalstītu lielākā daļa FIFA biedru, tad kā galvenie investori kļūtu amerikāņu investoru grupa "Thrive Eternal". Tās vadītājs ir neviens cits kā Džošs Kušners - ASV prezidenta Donalda Trampa znota Džareda brālis. Ar 2026. gada Pasaules kausa rīkošanu ASV Infantino ir ciešas attiecības ar Trampu.
FIFA biedrus mēģina pārliecināt caur finansiālo prizmu. Laika posmā no 2027. līdz 2030. gadam tās attīstības programmās katrai FIFA dalīborganizācijai astoņu miljonu dolāru vietā nu dažādiem projektiem kā sporta infrastruktūras attīstībai, treneriem, nacionālajām izlasēm, sacensību rīkošanai, sieviešu futbolam un citām ar spēli saistītajām aktivitātēm nu būs pieejama divas ar pusi reizes lielāka summa - 20 miljoni. Tāpat paziņojumā teikts, ka tām organizācijām, kuras atbalstītu šo iniciatīvu, būtu pieejama vienreizēja 20 miljonu dolāru liela summa.
FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations— FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026
Read more here: https://t.co/xRFasdaw2J#FootballUnitesTheWorld
"Futbols ir populārākā spēle pasaulē. Tās popularitāte ļāvusi attīstīt ļoti augstu komerciālo vērtību. Mēs atzīmējām šo veiksmi un arī vēlamies to turpināt. Mūsu darbs ir turpināt attīstīt futbolu. Kā tās jumta organizācija, FIFA ir atbildīga par to, lai futbols attīstītos katrā pasaules nostūrī. Katrai FIFA dalīborganizācijai jābūt pieejamai summai, kas ļauj veidot gaišāku nākotni. Šī iniciatīva ir par futbola demokratizēšanu," FIFA paziņojumā citēts tās prezidents.
The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026
Uz šo paziņojumu asi atbildējusi UEFA jeb Eiropas Futbola asociāciju savienība. "Šis pārkāpj jebkādas robežas, kuru nevienai futbola organizācijai nevajadzētu pārkāpt. Šo piedāvājumu UEFA uztver ļoti nopietni. Tāpat to vajadzētu darīt visām futbola federācijām, līgām, klubiem, spēlētājiem un faniem. Futbola dvēsele un pārvaldība nevar tikt pārdota, īpaši, ja nav zināms, kurš finansiāli no tā iegūs. Neviens no mums nav futbola īpašnieks."
UEFA gatava iet vēl tālāk. Kā ziņo "SkySports", tad jau šonedēļ tā rīkos attālinātu sēdi, kurā pārrunās savu pretstāvi pret šo piedāvājumu. Noskaidrots, ka UEFA pirms piedāvājums nonāca publiski, par to neko nezināja. Atsevišķi mediji ziņo, ka dažiem FIFA biedriem Infantino par ideju klāstījis dienu pirms 2026. gada Pasaules kausa fināla. Zināms, ka šajā sanāksmē UEFA var arī lemt par FIFA organizēto turnīru boikotēšanu, ja šie plāni netiks atcelti. Nākamais lielais FIFA rīkotais turnīrs gaidāms 2027. gadā Brazīlijā - sieviešu Pasaules kauss.
Cool… but while Infantino has AFC, CONMEBOL and CAF in his pocket he can basically do what he wants.— Ed Malyon (@eaamalyon) July 28, 2026
Including selling off the World Cup to Trump cronies https://t.co/ffEgQnmyCB
Šī nav pirmā reize, kad Infantino izmanto futbolu, lai tādējādi piesaistītu privātu investoru finansiālos līdzekļus. 2018. gadā slepeni piedāvāja 25 miljardu dolāru sadarbību uz 12 gadiem Japānas bankai "SoftBank" ar mērķi izveidot jaunus turnīrus, tostarp paplašināt klubu Pasaules kausu (vēlāk to izdevās paveikt). Šie plāni nerealizējās pēc pretstāves no UEFA, kas saredzēja konkurenci UEFA Čempionu līgai un organizētajam Eiropas čempionātam. Infantino gan tāpat panāca paplašinātu klubu Pasaules kausu, izveidoja ciešākas saites ar Saūda Arābijas kroņprinci, kas rezultējies ar 2034. gada Pasaules kausa tiesību piešķiršanu šai valstij.
Savukārt 2021. gadā FIFA mēģināja panākt Pasaules kausa organizēšanu reizi divos gados, taču arī tad atteicās no plāniem pēc UEFA iebildumiem. Toreiz UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins paziņoja, ka tādā gadījumā Eiropas valstis turnīrā nepiedalīsies.
2026. gada Pasaules kauss kļuvis par finansiāli ienesīgāko tā vēsturē - FIFA iekasēja ap 12 miljardiem dolāru jeb aptuveni 10,5 miljardus eiro. Šāda finansiālā veiksme var ļaut pārvēlēt Infantino uz noslēdzošo četru gadu termiņu FIFA vadībā līdz 2031. gadam (vēlēšanas notiks 2027. gadā). Tiek norādīts, ka jaunizveidotajā meitas uzņēmumā vadību varētu uzņemties tieši Infantino, ko pats pagaidām noliedz. "Par to nav diskutēts. Taču, ja šāda iniciatīva tiks apstiprināta, FIFA un tās prezidentam jābūt ar vadošajām lomām."