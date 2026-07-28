"Riga" laimīgi izglābjas un turpina Eirokausu sezonu
Latvijas čempione futbolā "Riga" otrdien savā laukumā vairākumā pagarinājumā uzvarēja un iekļuva Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā.
"Riga" pagarinājumā ar 5:2 (0:1, 1:1) uzvarēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar", divu maču summā uzvarot ar 8:4.
17. minūtē pēc Jana Pulejo piespēles pa gaisu no laukuma labās puses Davids Babunskis no soda laukuma vidus, neapstādinot bumbu, ar kreiso kāju raidīja to vārtu labajā stūrī - 1:0 "Vardar" labā.
19. minūtē viesi palika mazākumā. Filips Najdovskis dažus metrus pirms sava soda laukuma pārkāpa noteikumus pret Mohamedu Badamosi, kurš varēja iziet viens pret vienu ar viesu vārtsargu Davoru Taleski, un saņēma sarkano kartīti.
Vairākumā biežāk uzbruka mājinieki, taču 66. minūtē pretuzbrukumā vispirms Žersons Rodrigešs pa kreiso laukuma pusi ieskrēja mājinieku soda laukumā un sita pa vārtiem. "Riga" vienības vārtsargs Frenks Orols bumbu atsita, taču pie tās pirmais bija Azers Omeragičs, kura pirmo sitienu atvairīja Orols, taču ar atkārtotu sitienu Omeragičs raidīja bumbu vārtos - 2:0 "Vardar" labā.
87. minūtē ātrajā uzbrukumā pēc Režinaldu Ramiresa piespēles pa zemi no soda laukuma labās puses vārtsarga laukumā sedzēju kritienā apsteidza 76. minūtē laukumā uz maiņu nākušais Abdulrahmans Taivo, raidot bumbu vārtos un panākot 1:2, kā arī izlīdzinājumu divu maču summā (4:4).
Tā kā divu maču summā bija neizšķirts, tika spēlēts papildlaiks, kurā 92. minūtē rīdzinieki vēl vienā ātrajā uzbrukumā Rīgas spēlē panāca 2:2. Bumba viesu soda laukumā nonāca pie Raki Auani, kurš apspēlēja pretinieku un ar neērtu sitienu vārtsargam, bumbai atsitoties pret zemi, raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī.
105. minūtē pēc Auani piespēles Jagu Sikeira no soda laukuma līnijas raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī, panākot 3:2 un divu vārtu pārsvaru divu spēļu summā.
Pēc šiem vārtiem pie komandu rezervistu soliņiem izcēlās sadursme, kurā piedalījās gan rezervisti, gan laukuma spēlētāji, un pa sarkanajai kartītei nopelnīja pa vienam abu komandu treneru un personāla pārstāvim.
109. minūtē "Riga" panāca 4:2. No soda laukuma līnijas Sikeira sita vārtu labajā stūrī, Taleski bumbu atvairīja, taču pirmais pie tās bija Ramiress, garām vārtsargam raidot bumbu vārtos.
117. minūtē pēc 91. minūtē laukumā nākušā Maksima Toņiševa piespēles bumbu ar sitienu ārpus soda laukuma vārtu kreisajā stūrī guva Kaju Ferreira - 5:2. Pirmajā cīņā Skopjē "Riga" svinēja uzvaru ar 3:2.
Uzvarētāja divu maču summā kvalifikācijas trešajā kārtā spēkosies ar pāra Bisenas "Atert" (Luksemburga) un Ģēras OTO (Ungārija) uzvarētājiem. Pirmajā cīņā ar 6:2 viesos uzvarēja Ungārijas klubs.
"Riga" UEFA Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet "Vardar" ar tādu pašu rezultātu atzina Somijas čempiones Kuopio "KuPS" pārākumu.
Pērn "Vardar" nepārvarēja Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. "Riga" cieta zaudējumu "play-off" kārtā, paliekot soli no grupas turnīra.
Rīgas komanda futbola virslīgā atrodas otrajā vietā, bet "Vardar" Ziemeļmaķedonijas čempionāta pirmās kārtas spēlē savā laukumā ar 2:0 pārspēja Štipas "Bregalnica".
UEFA Konferences līgas otrajā kārtā cīnās arī RFS, "Auda" un "Liepāja", kuras spēles aizvadīs ceturtdien. UEFA Čempionu līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.