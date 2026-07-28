Porziņģa komanda "Warriors" par 27 miljoniem atgriež sastāvā Dreimondu Grīnu
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Goldensteitas "Warriors" ir noslēgusi viena gada līgumu ar Dreimondu Grīnu.
Basketbols

Porziņģa komanda "Warriors" par 27 miljoniem atgriež sastāvā Dreimondu Grīnu

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Goldensteitas "Warriors" ir noslēgusi viena gada līgumu ar Dreimondu Grīnu, otrdien savā tīmekļa vietnes "X.com" kontā ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.

Porziņģa komanda "Warriors" par 27 miljoniem atgri...

Atsaucoties uz ASV sporta aģentūras "Klutch Sports" izpilddirektoru Riču Polu, Šaranja ziņo, ka "Grīns ir piekritis atgriezties "Warriors" komandā, noslēdzot viena gada līgumu 27,7 miljonu ASV dolāru (24,3 miljoni eiro) vērtībā".

Šaranja skaidro, ka līguma summa ir tikpat liela, kā pēdējā gada līgumā, no kura Grīns jūnija beigās atteicās, lai dotu "Warriors" iespēju censties iegūt Lebronu Džeimsu.

Kad Džeimss noslēdza līgumu ar Filadelfijas "76ers", klubs otrdien vienojās par Grīna atgriešanos Goldensteitas komandā.

Tēmas

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