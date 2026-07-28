Porziņģa komanda "Warriors" par 27 miljoniem atgriež sastāvā Dreimondu Grīnu
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Goldensteitas "Warriors" ir noslēgusi viena gada līgumu ar Dreimondu Grīnu, otrdien savā tīmekļa vietnes "X.com" kontā ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz ASV sporta aģentūras "Klutch Sports" izpilddirektoru Riču Polu, Šaranja ziņo, ka "Grīns ir piekritis atgriezties "Warriors" komandā, noslēdzot viena gada līgumu 27,7 miljonu ASV dolāru (24,3 miljoni eiro) vērtībā".
Draymond Green has agreed to return to the Golden State Warriors on a one-year, $27.7 million deal, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. The contract is the same Green opted out of to give the Warriors flexibility to pursue LeBron James, but the sides land his return Tuesday. pic.twitter.com/Hyf1xruzrx— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2026
Šaranja skaidro, ka līguma summa ir tikpat liela, kā pēdējā gada līgumā, no kura Grīns jūnija beigās atteicās, lai dotu "Warriors" iespēju censties iegūt Lebronu Džeimsu.
Kad Džeimss noslēdza līgumu ar Filadelfijas "76ers", klubs otrdien vienojās par Grīna atgriešanos Goldensteitas komandā.