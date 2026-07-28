Latvijas basketbolists Roberts Bērziņš.
Basketbols
Vakar 23:41
Latvijas aizsargs Roberts Bērziņš basketbolista karjeru turpinās Islandē
Latvijas aizsargs Roberts Bērziņš basketbolista karjeru turpinās Islandes klubā Reikjavīkas KR, otrdien savā "Instagram" kontā paziņoja Reikjavīkas klubs.
KR ziņo, ka klubs ir vienojies par līgumu ar Bērziņu par dalību KR komandā nākamajā sezonā.
"Manuprāt, viņš labi iederas Islandes līgā un šejienes basketbolā," par latvieti saka KR treneris Jakobs Sigurarsons. "Bērziņš ir labs metējs un sportists, kurš var aizpildīt vairākas pozīcijas laukumā."
25 gadus vecais aizsargs iepriekšējās divas sezonas pavadīja "Rīgas zeļļu" komandā. Pagājušajā sezonā Bērziņš Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) vidēji mačā guva 11,5 punktus spēlē.
Pirms tam aizsargs spēlēja "Jūrmalas", "Liepājas" un "VEF Rīga" klubos. Klubs uzsver, ka Bērziņš ir spēlējis Latvijas jaunatnes izlasēs un ir aizvadījis vienu spēli Latvijas pieaugušo izlasē. KR jau spēlē cits latviešu spēlētājs Linards Jaunzems.