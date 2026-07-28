Nosaukti vieglatlēti, kuri aizstāvēs Latvijas godu Baltijas čempionātā
Latvijas vieglatlēti Valters Kreišs, Oskars Grava, Gatis Čakšs, Igors Sokolovs un Gunta Vaičule ir iekļauti Latvijas izlases sastāvā startam Baltijas komandu čempionātā, kas notiks sestdien Rīgā, otrdien ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Jau ziņots, ka sprintere Vaičule sestdien aizvadīs karjeras pēdējās sacensības. Viņa skries 200 metru distanci, kurā pagājušās nedēļas nogalē uzvarēja Latvijas čempionātā.
Kreišs pretendēs uz uzvaru kārtslēkšanā, sprinteris Grava ar kaimiņvalstu pārstāvjiem cīnīsies 100 un 200 metros, Gatis Čakšs piedalīsies šķēpmešanā.
Savukārt vesera mešanā kopā ar Noa Kristianu Jirgeru startēs Latvijas rekordists (80,14 m) Sokolovs, kuram augustā apritēs 52 gadi.
Sacensības 1. augustā no plkst. 13 tiks aizvadītas Daugavas stadionā.
Baltijas komandu čempionātā par uzvaru komandu ieskaitē sacenšas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izlases.
Katra valsts katrā disciplīnā būs pārstāvēta ar diviem vīriešiem un divām sievietēm, bet jauktajās stafetēs startēs viena komanda no katras valsts.
Sacensību programmā ir iekļautas visas galvenās vieglatlētikas disciplīnas - sprinta, vidējo un garo distanču skrējieni, barjerskrējieni, 3000 metru kavēkļu skrējiens, 5000 metru soļošana, augstlēkšana, kārtslēkšana, tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes grūšana, diska, vesera un šķēpa mešana, kā arī 4×100 un 4×400 metru jauktās stafetes.
Uzvaru izcīnīs komanda, kas divu sacensību stundu laikā būs sakrājusi visvairāk punktu visās disciplīnās.
Pērn Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā notika Valmierā Prezidenta balvas sacensībās, un par uzvarētājiem ar 291,5 punktiem kļuva Igaunijas sportisti. Latvijas vieglatlēti sakrāja 249,5 punktus un ieņēma otro vietu, bet lietuvieši ar 243 punktiem ierindojās trešajā vietā.