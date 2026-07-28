RFS rindas pastiprina daudzsološs spēlētājs no Portugāles - Baldē
Latvijas futbola klubam RFS pievienojies portugāļu spēlētājs Alfu Baldē, otrdien pavēstīja Latvijas vienība.
RFS noslēdza vienošanos ar Baldē līdz 2029. gada sezonas noslēgumam ar iespēju to pagarināt.
21 gadu vecais portugālis kopš 2025. gada pārstāvēja Serbijas spēcīgākās līgas komandu "Radnički 1923". Viņš pusotras sezonas laikā Serbijas augstākajā līgā aizvadīja 45 spēles, kurās izcēlās ar gūtiem vārtiem un trīs rezultatīvas piespēles, kā arī "Radnički 1923" rindās debitēja UEFA Konferences līgas kvalifikācijā.
Baldē futbolista gaitas sāka Lisabonas "Benfica" akadēmijā, bet vēlāk pievienojās "Porto" sistēmai. "Porto" sastāvā viņš divas sezonas piedalījās UEFA Jaunatnes līgā, kā arī "Porto" dublieru komandas rindās debitēja Portugāles pēc spēka otrajā līgā.
Viņš iepriekš pārstāvējis Portugāles U-15, U-16 un U-17 valstsvienības.
RFS Latvijas futbola virslīgā atrodas pirmajā pozīcijā un ceturtdien aizvadīs atbildes spēli cīņā par iekļūšanu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā.