Trīs Pasaules kausus pēc kārtas izlaidusī Itālija tikusi pie jauna galvenā trenera
Itāļu speciālists Roberto Mančīni kļūs par Itālijas vīriešu futbola izlases galveno treneri, otrdien pavēstīja Itālijas Futbola federācijas (FIGC) prezidents Džovanni Malago.
61 gadu vecais speciālists iepriekš vadīja Itālijas izlasi no 2018. līdz 2023. gadam, viņa vadībā itāļiem izcīnot Eiropas čempiontitulu un iekrājot garāko uzvaru sēriju. Pēc darba ar Itālijas izlasi viņš pārņēma Saūda Arābijas futbola izlases vadību, bet nedaudz vairāk kā pēc gada pameta amatu, un pēc tam vadīja Kataras komandu "Al-Sadd".
Bijusī Itālijas izlases zvaigzne Mančīni trenera amatā debitēja 2001. gadā pie Florences "Fiorentina" stūres, bet pēc tam vadīja arī Romas "Lazio" un Milānas "Inter" komandas, ar pēdējo laika posmā no 2004. līdz 2008. gadam izcīnot trīs Itālijas čempionu titulus.
Savukārt no 2009. gada līdz 2013. gadam viņš bija Anglijas premjerlīgas kluba Mančestras "City" galvenais treneris, ar kuru trīs reizes pēc kārtas ierindojās vietējā čempionāta labāko trijniekā un 2011./2012. gada sezonā izcīnīja premjerlīgas čempionu titulu. Pēc tam viņš paguva trenēt arī Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce", līdz 2014. gada nogalē atgriezās Milānas "Inter" komandā, tur nostrādājot līdz 2016. gada sezonas beigām.
No 2017. gada jūnija viņš vadīja Sanktpēterburgas "Zeņit", bet, saņemot piedāvājumu vadīt Itālijas izlasi, Mančīni pameta Krievijas klubu. Jau ziņots, ka aprīlī no Itālijas izlases galvenā trenera amata pēc nekvalificēšanās Pasaules kausa finālturnīram atkāpās Džennāro Gatuzo, kurš vadīja valstsvienību nepilnu gadu.