Latvijas Handbola federācija nosoda agresorvalsts handbolistu atgriešanos starptautiskajā apritē
Latvijas Handbola federācija (LHF) publiskajā paziņojumā nosodījusi Starptautiskās Handbola federācijas lēmumu atjaunot agresorvalsts Krievijas un Baltkrievijas komandā atgriezties starptautiskajā apritē.
Starptautiskajā handbolā kopš Krievijas pilna mēroga invāzijas Ukrainā 2022. gadā krieviem un baltkrieviem tika liegta dalība starptautiskajās sacensībās, ieskaitot arī tiesnešus un amatpersonas. Pēc Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) diskvalifikācijas atcelšanas Krievijai, handbolisti kļuvuši par nākamajiem, kuri atjauno agresorvalsts statusus.
Latvijas Handbola federācija (LHF) ar dziļu vilšanos un sašutumu ir uztvērusi Starptautiskās Handbola federācijas (IHF) Padomes iesūtīto oficiālo vēstuli par lēmumu atcelt Krievijas un Baltkrievijas handbola federācijām noteiktos ierobežojumus, ļaujot šo agresorvalstu komandām, amatpersonām un tiesnešiem atgriezties starptautiskajā handbolā.
Šāds lēmums pieņemts laikā, kad Krievijas izvērstais pilna mēroga karš pret Ukrainu turpinās jau piekto gadu. Militārā agresija nav izbeigta, Ukrainas teritorijas joprojām ir okupētas, bet Ukrainas iedzīvotāji ik dienu cieš no kara radītajām sekām.
Latvijas Handbola federācija uzskata, ka starptautiskajām sporta organizācijām ir pienākums aizstāvēt olimpiskās kustības pamatvērtības – mieru, cieņu, cilvēktiesības un starptautisko solidaritāti. Lēmums atjaunot agresorvalstu dalību laikā, kad Ukrainā joprojām tiek nogalināti civiliedzīvotāji, iznīcināta infrastruktūra un miljoniem cilvēku ir spiesti pamest savas mājas, ir morāli nepieņemams un rada bīstamu precedentu starptautiskajā sportā.
Mēs pilnībā solidarizējamies ar Ukrainas Handbola federāciju, Ukrainas sportistiem un visu Ukrainas tautu. Augstu vērtējam Ukrainas cilvēku drosmi, izturību un neatlaidību, turpinot attīstīt sportu pat kara apstākļos.
Sportu, olimpiskās vērtības un solidaritāti raksturo pieci kopā savīti apļi, kuri simbolizē sporta saimes vienotību un draudzību starp visu kontinentu tautām. Krievija, 2014. gadā anektējot daļu Ukrainas teritorijas un 2022. gadā uzsākot pilna mēroga karu pret Ukrainu, rupji pārkāpusi šīs olimpiskās pamatvērtības. Mēs uzskatām, ka starptautiskajām sporta federācijām nav pamata normalizēt attiecības ar valstīm, kuras turpina rupji pārkāpt starptautiskās tiesības un īstenot militāru agresiju pret suverēnu valsti. Sportu nevar atraut no tā pamatvērtībām, un tas nedrīkst kļūt par instrumentu agresorvalstu starptautiskās reputācijas atjaunošanai.
Īpašu bažu rada arī lēmuma pieņemšanas process. IHF šo lēmumu pieņēmusi, nekonsultējoties ar dalībvalstu nacionālajām federācijām un neuzklausot Ukrainas Handbola federācijas viedokli. Latvijas Handbola federācija nosoda šādu nedemokrātisku lēmumu pieņemšanas praksi un aicina IHF vēlreiz izvērtēt pieņemto lēmumu, iesaistīt nacionālās federācijas diskusijā un pieņemt lēmumus, kas atbilst demokrātisko valstu kopīgajām vērtībām un starptautiskās sporta sabiedrības atbildībai.
Latvijas Handbola federācija uzskata, ka Krievijas un Baltkrievijas reintegrācija starptautiskajā handbolā ir pieļaujama tikai pēc pilna mēroga kara izbeigšanas, Krievijas karaspēka izvešanas no Ukrainas teritorijas un Ukrainas 1991. gada starptautiski atzīto robežu atjaunošanas. Latvijas Handbola federācija arī turpmāk konsekventi iestāsies par sportu, kura pamatā ir godīga konkurence, starptautisko tiesību ievērošana, cilvēka cieņas respektēšana un olimpisko vērtību aizsardzība.