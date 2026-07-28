Vieglatlēte Gunta Vaičule paziņo par karjeras noslēdzošajām sacensībām
Latvijas sprintere Gunta Vaičule šonedēļ aizvadīs karjeras pēdējās sacensības, laikrakstam "Diena" atklāja sportiste.
Vaičule pagājušās nedēļas nogalē uzvarēja Latvijas čempionātā 200 metru sprintā, bet šonedēļ vēl startēs Baltijas komandu čempionātā, kas būs viņas karjeras noslēdzošās sacensības. "Tas ir mans apzināts lēmums, uz ko pēdējo pusotru gadu esmu gājusi. Nejūtu rūgtumu, man ir prieks un gandarījums, šis ir īstais brīdis, kad apstāties," atzina Vaičule.
Viņa norādīja, ka šādam lēmums ir vairāki iemesli, starp kuriem ir gan ķermeņa spējas atjaunoties 31 gada vecumā, gan arī bērnu audzināšana. "Tepat Latvijas mērogā startēt būtu iespējams, bet, lai tēmētu uz augstākiem mērķiem, man būtu daudz jābūt ārzemēs, ko šobrīd nevaru atļauties. Tāpat man nav atbalsta no Latvijas Olimpiskās vienības, kas ir saprotams un normāli. Jūtu, ka jādodas uz priekšu, jāizmanto citas iespējas. Es ticu, ka mirklī, kad kādas durvis aizveram, atveras nākamās," skaidroja Vaičule.
Vaičule karjeras laikā sacentās 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs un 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Viņa arī piecas reizes sacentusies Eiropas čempionātā un pasaules meistarsacīkstēs. Vaičules labākais rezultāts pasaules čempionātā bija izcīnīta 12. vieta, bet Eiropas čempionātā viņa divas reizes iekļuva labāko desmitniekā.