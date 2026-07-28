Leģenda atgriežas: Zinedins Zidāns kļuvis par Francijas futbola izlases galveno treneri
Francijas Futbola federācija oficiāli apstiprinājusi, ka par valstsvienības jauno galveno treneri iecelts leģendārais Zinedins Zidāns.
Bijušais Francijas izlases kapteinis un Madrides "Real" galvenais treneris amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš izlasi vadīja 14 gadus un aizveda līdz pasaules čempionu titulam.
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
Vienošanās ar Zidānu noslēgta uz četriem gadiem līdz nākamajam Pasaules kausa finālturnīram 2030. gadā.
54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didjē Dešānu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus, to aizvedot līdz triumfam Pasaules kausā 2018. gadā, kā arī līdz finālam 2022. gadā un pusfinālam šogad. Tāpat Dešāna vadībā izlase spēlēja 2016. gada Eiropas čempionāta finālā un triumfēja 2021. gada UEFA Nāciju līgā.
Zidāns no 2016. līdz 2018. gadam, kā arī no 2019. līdz 2021. gadam bija Spānijas futbola kluba Madrides "Real" galvenais treneris, šajā laikā trīs reizes aizvedot komandu līdz triumfam UEFA Čempionu līgā un līdz diviem Spānijas čempiontituliem.
Viņš futbolista karjeras laikā pārstāvēja Francijas izlasi no 1994. līdz 2006. gadam un ar to kļuva par Pasaules kausa ieguvēju 1998. gadā un Eiropas čempionu 2000. gadā.
Savā pēdējā spēlē izlases rindās Zidāns 2006. gada PK finālā saņēma sarkano kartīti par sitienu ar galvu itālietim Marko Materaci. Itāļi to maču uzvarēja 11 metru sitienu sērijā, ceturto reizi kļūdami par pasaules čempioniem.
Zidāns Francijas izlases galvenā trenera amatā debitēs rudenī, kad septembra beigās un oktobra sākumā Francijai paredzētas UEFA Nāciju līgas spēles ar Turciju, Itāliju un Beļģiju.