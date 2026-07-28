Ar Sabaļenkas un Džokoviča duetu priekšgalā. "US Open" jauktajās dubultspēlēs par titulu cīnīsies pasaulē labākie
Foto: Getty Images
Arina Sabaļenka ar Novāku Džokoviču varētu būt galvenie favorīti.
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Ar Sabaļenkas un Džokoviča duetu priekšgalā. "US Open" jauktajās dubultspēlēs par titulu cīnīsies pasaulē labākie

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pasaules pirmā rakete baltkrieviete Arina Sabaļenka un titulētais serbs Novaks Džokovičs kopā piedalīsies ASV atklātā čempionāta jaukto dubultspēļu turnīrā, ziņo sacensību rīkotāji.

Ar Sabaļenkas un Džokoviča duetu priekšgalā. "US O...

28 gadus vecā Sabaļenka vienspēlēs triumfējusi četros "Grand Slam" turnīros un ranga pirmajā vietā atrodas kopš 2024. gada oktobra, bet 39 gadus vecā Džokoviča kontā ir rekordskaits - 24 tituli "Grand Slam" vienspēlēs. Serbs patlaban ATP rangā ieņem piekto pozīciju.

Tāpat sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" turnīrā - ASV atklātajā čempionātā - plāno startēt Jeļena Ribakina (WTA 2.) no Kazahstānas un amerikānis Teilors Fricis (ATP 10.), poliete Iga Švjonteka (WTA 8.) un Kaspers Rūds (ATP 13.) no Norvēģijas, amerikāniete Džesika Pegula (WTA 3.) un brits Džeks Dreipers, kā arī ASV tenisiste Teilore Taunsenda un Aleksandrs Zverevs (ATP 2.) no Vācijas. ATP ranga līdera itāļa Jannika Sinnera un trešā numura spāņa Karlosa Alkarasa vārdi pagaidām starp provizoriskajiem jaukto dubultspēļu dalībniekiem nav atrodami.

Savu titulu mēģinās aizstāvēt Itālijas duets Sāra Errani un Andrea Vavasori, bet pēdējā "Grand Slam" turnīra - Vimbldonas čempionāta - uzvarētāju Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko un salvadorieša Marselo Arevalo duets provizorisko dalībnieku vidū nav iekļauts.

Pieteikšanās jauktajām dubultspēlēm beigsies 17. augustā, bet divu dienu sacensības ar 16 pāriem norisināsies 25. un 26. augustā - piecas dienas pirms vienspēļu turnīra sākuma.
 

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