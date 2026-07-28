Latvijas ātrākā skrējēja Agate Caune pievienosies "Izskrien Rīgu" dalībniekiem Lucavsalā
Baltijā lielākajā parku skriešanas seriālā "Izskrien Rīgu" ceturtdien, 30. jūlijā, Lucavsalā uz starta stāsies arī viena no Latvijas spožākajām vieglatlētēm Agate Caune. Eiropas U-20 čempione un Latvijas rekordu īpašniece 5 kilometru šosejas skrējienā šoreiz piedalīsies 5 kilometru distancē, kur viņai konkurenci sastādīs citi valsts spēcīgākie skrējēji.
„Izskrien Rīgu” ir Baltijas valstīs lielākais parku skriešanas seriāls, kura popularitāte turpina strauji pieaugt. Šogad paredzēti pieci posmi, un jau sezonas atklāšanas sacensības 4. jūnijā Uzvaras parkā izcēlās ar vēsturisku rekordu – visās distancēs kopā startēja 2194 dalībnieki. Tas ir lielākais dalībnieku skaits seriāla vairāk nekā desmit gadu ilgajā vēsturē.
Skriešanas seriāls Rīgas apkaimēs un parkos visai ģimenei „Izskrien Rīgu” tiek līdzfinansēts par valsts budžeta un Rīgas valstpilsētas pašvaldības līdzekļiem. Tā iepriekšējais posms notika 16. jūlijā leģendārajā Biķernieku trasē, kur 5 km skrējienā notika spraiga cīņa starp vairākkārtējo Latvijas čempionu dažādās distancēs, Latvijas rekordistu pusmaratonā Dmitriju Serjoginu un Latvijas čempionu krosā Edgaru Šumski.
Šajā duelī nedaudz pārāks bija Serjogins, bet trešais finišēja U18 Latvijas un Baltijas čempions Adrians Vaisjūns. Sievietēm otro posmu pēc kārtas uzvarēja šī gada Latvijas čempionāta medaļniece vieglatlētikā telpās un jūdzes skrējienā šosejā Kitija Valtere. Savukārt 10 km skrējienā jau trešās uzvaras šosezon izcīnīja "Stirnubukos" ar uzvarām un godalgām izcēlušies Jevgēņijs Stepanovs un Zanda Malančuka.
Interesanti, ka „Izskrien Rīgu” ceturtajā posmā viņiem konkurenci nolēmusi sastādīt Latvijas rekorda īpašniece 3000 metru distancē un 5 km šosejas skrējienā, 2023. gada Eiropas U-20 čempione 3000 m un 5000 m distancē, Parīzes olimpisko spēļu pusfināliste 5000 m skrējienā Agate Caune. Talantīgo Latvijas jauno vieglatlēti, kura nesen pārliecinoši triumfēja Latvijas čempionātā 10 km šosejas skrējienā, tagad varēs redzēt arī startējam 30. jūlijā vakarā Lucavsalā, skriešanas seriālā „Izskrien Rīgu” 5 km skrējienā.
Sacensību programma Lucavsalā 30. jūlijā
Norises vieta: Mežaparka Lielā pļava
18.00 – sākas dalībnieku ierašanās un numuru izņemšana
18.30 – bērnu distanču starti
19.30 – starts 1 km, 5 km, 10 km un veselības distancei
20.00 – veselības distances kontrollaika beigas
20.30 – apbalvošana 5 km un 10 km distancēm
21.00 – sacensību noslēgums