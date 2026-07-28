No Vācijas otrās līgas. VEF paziņo par amerikāņu saspēles vadītāja piesaisti
Latvijas Basketbola līgas klubs "VEF Rīga" paziņojis par sastāva papildinājumu.
Par to kļuvis 2001. gadā dzimušais amerikāņu saspēles vadītājs Džordans Sīrss. Aizvadītajā sezonā Sīrss bija viens no rezultatīvākajiem basketbolistiem Vācijas pēc spēka otrajā līgā “Göttingen” (nākamajā sezonā to trenēs bijušais VEF speciālists Mārtiņš Gulbis) komandas sastāvā, kur vidēji spēlē guva 15,8 punktus, izcīnīja 3,6 atlēkušās bumbas un atdeva 3,3 rezultatīvas piespēles, savukārt izslēgšanas spēlēs atzīmējās ar caurmērā gūtiem 20,5 punktiem un četrām rezultatīvām piespēlēm.
“VEF Rīga” pievienojas saspēles vadītājs Džordans Sīrss ⚫️⚪️🏀— VEF Rīga (@vefriga) July 28, 2026
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības “VEF Rīga” sastāvā gaidāmajā sezonā spēlēs 2001. gadā dzimušais amerikāņu saspēles vadītājs Džordans Sīrss (Jordan Sears, 180 cm, 84 kg).
Aizvadītajā sezonā Sīrss bija… pic.twitter.com/UtcwlldBCh
Šī Sīrsam būs otrā sezona Eiropā, iepriekš viņš aizvadīja piecas sezonas Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), kur “Tennessee–Martin Skyhawks” komandas sastāvā 2023./2024. gada sezonā vidēji spēlē guva 22,8 punktus, izcīnīja 4,8 atlēkušās bumbas un atdeva 4,6 rezultatīvas piespēles, sezonu vēlāk Sīrss pārcēlās uz labi zināmo LSU, kur piedalījās visās sezonas spēlēs un vidēji spēlē guva 11,8 punktus.
VEF pirms jaunās sezonas mājās atgriezusi tādus labi zināmus latviešu basketbolistus kā Aigaru Šķēli, Mareku Mejeri un Ojāru Siliņu. Vēl tā noslēdza līgumu ar Panamas izlases basketbolistu Luisu Rodrigesu, bet no iepriekšējās sezonas komandā paliek Rihards Berkolds, Rodrigo Būmeisters, Rihards Aleksandrovs un Jēkabs Niedra.
VEF jaunajā sezonā caur kvalifikāciju mēģinās iekļūt FIBA Čempionu līgā. Ja tas neizdosies, tad titulētākā LBL komanda piedalīsies FIBA Eiropas kausā.