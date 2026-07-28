Ar skandālu panācis savu. Bijušais "Valmiera" futbolists Arokodare nonāk Nīderlandes grandā
Foto: Reuters / Scanpix
Bijušais "Valmiera" futbolists turpina konfliktēt ar savām darbavietām.
Futbols

Ar skandālu panācis savu. Bijušais "Valmiera" futbolists Arokodare nonāk Nīderlandes grandā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Bijušais Latvijas futbola komandas "Valmiera" Nigērijas uzbrucējs Toluvalasi Arokodare no Anglijas futbola kluba Vulverhemptonas "Wanderers" izīrēts Nīderlandes komandai Amsterdamas "Ajax", ziņo apskatnieks Fabricio Romāno.

Ar skandālu panācis savu. Bijušais "Valmiera" futb...

Tiek vēstīts, ka "Ajax" pilnībā segs uzbrucēja algu, kā arī pēc sezonas varēs izpirkt uzbrucēju par 22 miljoniem eiro. Tāpat no Premjerlīgas izkritusī "Wanderers" vienība saņems bonusus, ja "Ajax" kvalificēsies Eirokausiem.

Pagājušajā sezonā Arokodare laukumā devās 33 Premjerlīgas spēlēs un guva trīs vārtus, bet kopumā viņam 38 mačos seši precīzi sitieni. "Wanderers" izkrita no Anglijas spēcīgākā čempionāta, savukārt Arokodares nākotne klubā bija uz jautājuma zīmes. Kamēr viņš pats labprātāk gribēja karjeru turpināt Itālijā, klubs jau bija vienojies par viņa pāreju uz Turciju. Nevēloties piekrist šādam variantam, Arokodare negaidīti devās uz kluba treniņu, kuru atteicās demonstratīvi pamest. Tādā veidā viņš vēlējās panākt savu, kas visdrīzāk arī izdevies. 

Nigērietis "Valmieras" komandā spēlēja no 2019. līdz 2020. gadam, septembrī tiekot izīrētam Vācijas bundeslīgas klubam "Koln", bet no 2021. gada vasaras esot īrē Francijas otrās līgas klubā "Amiens". Nākamās trīs sezonas viņš pavadīja Beļģijas vienībā "Genk", bet pērn septembrī par 26 miljoniem eiro pārcēlās uz Vulverhemptonas komandu.

Tēmas

ValmieraAmsterdamas "Ajax"Anglijas premjerlīga

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