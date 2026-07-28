Ar skandālu panācis savu. Bijušais "Valmiera" futbolists Arokodare nonāk Nīderlandes grandā
Bijušais Latvijas futbola komandas "Valmiera" Nigērijas uzbrucējs Toluvalasi Arokodare no Anglijas futbola kluba Vulverhemptonas "Wanderers" izīrēts Nīderlandes komandai Amsterdamas "Ajax", ziņo apskatnieks Fabricio Romāno.
Tiek vēstīts, ka "Ajax" pilnībā segs uzbrucēja algu, kā arī pēc sezonas varēs izpirkt uzbrucēju par 22 miljoniem eiro. Tāpat no Premjerlīgas izkritusī "Wanderers" vienība saņems bonusus, ja "Ajax" kvalificēsies Eirokausiem.
Pagājušajā sezonā Arokodare laukumā devās 33 Premjerlīgas spēlēs un guva trīs vārtus, bet kopumā viņam 38 mačos seši precīzi sitieni. "Wanderers" izkrita no Anglijas spēcīgākā čempionāta, savukārt Arokodares nākotne klubā bija uz jautājuma zīmes. Kamēr viņš pats labprātāk gribēja karjeru turpināt Itālijā, klubs jau bija vienojies par viņa pāreju uz Turciju. Nevēloties piekrist šādam variantam, Arokodare negaidīti devās uz kluba treniņu, kuru atteicās demonstratīvi pamest. Tādā veidā viņš vēlējās panākt savu, kas visdrīzāk arī izdevies.
🔴⚪️💥 More on Tolu Arokodare to Ajax exclusive story:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
Loan with salary fully covered by Ajax, €22m buy option clause not mandatory. Loan fee also included.
Wolves to receive bonuses based on Ajax qualification for European competitions.
Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/gUlEhUpO3c
Nigērietis "Valmieras" komandā spēlēja no 2019. līdz 2020. gadam, septembrī tiekot izīrētam Vācijas bundeslīgas klubam "Koln", bet no 2021. gada vasaras esot īrē Francijas otrās līgas klubā "Amiens". Nākamās trīs sezonas viņš pavadīja Beļģijas vienībā "Genk", bet pērn septembrī par 26 miljoniem eiro pārcēlās uz Vulverhemptonas komandu.