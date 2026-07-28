Haoss Itālijas futbolā turpinās ar nesen ieceltā direktora Maldīni aiziešanu no amata
Paolo Maldīni un Leonardu Araūžu ir atkāpušies no Itālijas Futbola federācijas (FIGC) tehniskā direktora un viņa padomnieka amatiem, pirmdien savā kontā timekļa vietnē "X.com" paziņoja futbola apskatnieks Fabricio Romāno.
Romāno ziņo, ka "Maldīni un Leonardu atkāpjas no Itālijas federācijas tehniskā direktora un padomnieka amatiem". Abi amatā tika iecelti vien 11. jūlijā.
Romāno ziņo, ka lēmums pamest amatus pieņemts, jo FIGC jaunais prezidents Džovanni Malago iebilda pret Andreas Pirlo iecelšanu par Itālijas izlases galveno treneri sakaru ar Krieviju dēļ. "Prezidents neapstiprināja Pirlo par izlases galveno treneri viņa saistības ar Krievijas zīmoliem dēļ," raksta Romāno. "Maldīni un Leonardu šajā amatā vēlējās tikai Pirlo un nekavējoties atstāja savus amatus."
Jau ziņots, ka Pirlo ir Krievijas azartspēļu kompānijas "Fonbet" vēstnesis un nesen viesojās Maskavā, apmeklējot Krievijas Futbola federācijas publisku pasākumu. Bija paredzēts, ka 47 gadus vecais Pirlo nomainīs savu bijušo komandas biedru Itālijas izlasē Džennāro Gatuzo, kurš aprīlī atkāpās no amata, kad Itālija atkārtoti nekvalificējās Pasaules kausam.