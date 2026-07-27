Latvijas U-18 basketbolisti zaudē Spānijai un astotdaļfinālā spēlēs pret Slovēniju
Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlase pirmdien Eiropas čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē piekāpās Spānijai. Līdz ar to astotdaļfinālā latviešiem pretī stāsies Slovēnijas vienaudži.
Latvija D grupas spēlē atzina pretinieku pārākumu ar 87:92 (29:25, 17:26, 29:19, 12:22) un trešdien astotdaļfinālā tiksies ar otro vietu C grupā izcīnījušo Slovēniju.
Latvijas izlasē 19 punktus guva Ralfs Aleksandrovs, 15 punkti Edgara Lieķa kontā, bet 13 punktus - Roberts Rotčenkovs.
Savukārt Spānijas vienībā 19 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Djego Njebls, 18 punktus guva Umberto Ruiss, 15 - Žerārs Fernandess un 13 - Lukass Sančess.
Lai arī pirmos divus punktus spēlē guva spāņi, izceļoties Njeblam, latvieši pēc diviem precīziem Riharda Čerņevska soda metieniem izvirzījās vadībā ar 7:2 un pēc Ralfa Mūrnieka divpunktu metiena panāca ar 12:4.
Astotajā minūtē Lukass Sančess rezultātu izlīdzināja (20:20), taču Latvijas izlase pēc Edgara Lieķa divpunktu metiena panāca deviņu punktu pārsvaru (36:27).
Vēlreiz vadībā spāņi netika līdz 16. minūtei, kad pēc Sančesa divpunktu metiena panāca 40:39, bet puslaika nogalē pēc Alfonso Rodrigesa divpunktu metiena jau panāca septiņu punktu pārsvaru (51:44).
Pēc diviem precīziem Sabas Merebašvili soda metieniem spāņi 22. minūtē panāca 58:48, taču pēc 9:0 izrāviena un Roberta Rotčenkova diviem gūtiem punktiem vadībā ar 65:62 bija jau Latvijas U-18 izlase.
Pēc Lieķa divpunktu metiena Latvija vēlreiz panāca deviņu punktu pārsvaru (75:66), taču spāņi pēc 7:0 izrāviena panāca neizšķirtu (77:77) un pēc vēl sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem izvirzījās vadībā ar 85:81, vadību noturot līdz spēles beigām.