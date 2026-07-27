"Grobiņa" mājas spēlē samierinās ar neizšķirtu pret Ogres "United"
"Grobiņa" pirmdien Jūrmalā spēlēja neizšķirti 2:2 ar Ogres "United" "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 24. kārtas mačā.
Ogrēnieši rezultātu atklāja 13. minūtē, kad pēc rezultatīvas Mārtiņa Lormaņa piespēles 1:0 panāca Artems Marčuks. Savukārt 44. minūtē pēc Kristera Čudara piespēles no labās puses Markuss Kalniņš no soda laukuma kreisās puses ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 2:0.
65. minūtē mājinieku lomā esošie grobiņnieki vienus vārtus atspēlēja. Pēc 59. minūtē laukumā uz maiņu nākušā Oļģerda Raščevska piespēles no labās puses Milans Korrins ar kāju raidīja bumbu vārtu vidū - 1:2. Tikmēr 90. minūtē "Grobiņa" panāca neizšķirtu - 2:2. Pēc Devida Dobrecova, kurš arī laukumā uz maiņu devās 59. minūtē, centrējuma Korrins guva savus otros vārtus spēlē, ar galvu raidot bumbu zem vārtu pārliktņa.
"Grobiņa" pēc uzvaras pār tukumniekiem ar 2:0 pēdējā virslīgas mačā ar 0:2 zaudēja "Super Nova" komandai. Komanda sava laukuma maču Jūrmalā aizvadīja, jo spēles Liepājā nav iespējamas pēc grupas "Prāta vētra" koncerta bojātā Liepājas stadiona laukuma seguma dēļ.
Ogres komanda pēdējās sešās virslīgas spēlēs bija svinējusi trīs uzvaras, pēdējā kārtā ar 0:4 zaudējot "Daugavpilij", kā arī pēc uzvaras pagarinājumā par "Valmieru" ar 4:2 iekļuvusi Latvijas kausa ceturtdaļfinālā.
Abas šīs sezonas iepriekšējās savstarpējās spēles beidzās ar rezultātu 1:1.
Jauns.lv jau informēja, ka pirmajā pirmdienas spēlē RFS viesos ar 1:0 pieveica "Tukums 2000" komandu.