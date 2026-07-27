RFS Tukumā izcīna smagu uzvaru un turpina cīņu par čempionu titulu
Latvijas futbola čempionvienība RFS pirmdien izbraukumā ar minimālu pārsvaru uzvarēja "Tukums 2000" komandu "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 24. kārtas spēlē. Neskatoties uz smago cīņu, RFS ieguva trīs punktus un tika soli tuvāk čempionu titulam.
RFS ar 1:0 (1:0) apspēlēja "Tukums 2000" komandu. Astotajā minūtē pēc Dmitrija Zelenkova piespēles no kreisās malas ar galvu bumbu vārtu labajā stūrī raidīja Darko Lemajičs, izvirzot rīdziniekus vadībā ar 1:0.
Pēc nepilnām desmit minūtēm pēc tālas piespēles un Leoni Gastaldelu sitiena vārtu kreisajā augšējā stūrī bumba nokļuva viesu vārtos, taču videoatkārtojumā brazīlietim tika fiksēta aizmugure.
RFS pēc neizšķirta ar "Auda" vienību (1:1) pēdējā kārtā ar 1:0 uzvarēja "Jelgavu". Pēc spēles ar "Auda" komandu rīdzinieki svinēja trīs uzvaras Konferences līgas spēlēs un Latvijas kausa astotdaļfinālā ar 2:0 uzvarēja "Jelgavu".
Tukumnieki iepriekšējās piecās virslīgas spēlēs bija piedzīvojuši zaudējumus, ciešot neveiksmi arī Latvijas kausa astotdaļfinālā.
Iepriekšējās sezonas savstarpējās spēlēs ar 2:1 un 3:1 pārāki bija rīdzinieki.