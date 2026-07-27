Nedēļas nogalē Rīgā pulcēsies Baltijas spēcīgākās U-16 basketbola izlases
Jau šajā nedēļas nogalē Rīgā norisināsies Baltijas kausa izcīņa U-16 vecuma grupas vīriešu un sieviešu basketbola izlasēm, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS). Turnīrā savā starpā spēkiem mērosies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jaunie basketbolisti.
Turnīrs Komandu sporta spēļu hallē notiks no piektdienas, 31. jūlija, līdz svētdienai, 2. augustam.
Tradicionālajos jauniešu turnīros bez pastāvīgajiem dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tradicionāli tiek uzaicināti arī viesi. Šoreiz puišu sacensībās piedalīsies Spānijas kadeti, kuru priekšteči sešas reizes uzvarējuši Eiropas U-16 čempionātā.
Latvijas kadetu izlasei šī būs pēdējā pārbaude un iespēja laukumā iziet labākajā iespējamā sastāvā. Pagājušajā nedēļā komandai pievienojās ASV augušais Bendžamins Jānis Beruē, kurš pārbaudes mačā ar Izraēlas komandu guva 34 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas. Gan Beruē, gan U-16 izlases sastāvā spēlējošajiem Markusam Jahovičam un Gustavam Vilcānam jau ir pērnā Eiropas U-16 čempionāta pieredze.
Latvijas U-16 sieviešu izlase pirmajās pārbaudes spēlēs izbraukumā divreiz pieveica Somijas kadetu komandu, revanšējoties par zaudējumu ziemā Baltijas jūras kausa izcīņā. Meiteņu turnīrā kā ceturtā komanda piedalīsies Ukrainas U-16 izlase.