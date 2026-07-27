47 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais karatē treneris un tiesnesis Juris Čeksters
Latvijas karatē federācija nākusi klajā ar sēru vēsti. Mūžībā devies ilggadējais federācijas biedrs un viens no nozīmīgākajiem karatē balstiem Latvijā Juris Čeksters.
Juris Čeksters specializējās kjokušinkai karatē mākslā. Tas ir viens no pasaulē pazīstamākajiem pilna kontakta karatē virzieniem.
"Viņš bija neatņemama mūsu komandas daļa, uzticams kolēģis un cilvēks, uz kuru varējām paļauties. Jura darbs, atsaucība un ieguldījums bija būtisks balsts federācijas ikdienā. Daudz kas no tā, ko kopā esam paveikuši, glabā arī viņa darba un enerģijas daļu," teikts Latvijas Karatē federācijas paziņojumā.
Federācija norāda, ka Jura aiziešana ir smags zaudējums visai Latvijas karatē saimei. "Šodien ir grūti pieņemt, ka Jura vairs nebūs mūsu vidū – sacensībās, kopīgajos darbos un mūsu karatē saimē," pauž kolēģi.
Latvijas karatē federācija izsaka visdziļāko līdzjūtību Jura Čekstera ģimenei un tuviniekiem, novēlot spēku šajā smagajā brīdī.
Atvadīšanās no Jura Čekstera notiks piektdien Saldū.