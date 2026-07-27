Futbola leģenda Andrea Pirlo Krievijas totalizatoru dēļ paliek bez Itālijas izlases galvenā trenera amata
Andrea Pirlo saiknes ar Krieviju liegs viņam ieņemt Itālijas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amatu.
Kā sociālajos medijos paziņoja Pirlo, viņš uzzinājis, ka vairs netiek izskatīts kā Itālijas izlases galvenais treneris. Pirlo ir Krievijas azartspēļu kompānijas "Fonbet" vēstnesis un nesen viesojās Maskavā uz Krievijas Futbola federācijas publisku pasākumu.
Pats Pirlo pirms tam pauda, ka darījums ir "tikai komerciāls un sportisks", un teica, ka piešķirt šai sadarbībai politisku nozīmi nozīmē piedēvēt viņam uzskatus, ko nekad nav paudis un kuriem nepiekrīt. "Man žēl, ka tīri sportisks lēmums tika ātri iesaistīts publiskās debatēs, kuru rezultātā man tika piedēvētas nozīmes un nodomi, kas nav mani," iepriekš paziņoja Pirlo.
Tāpat Pirlo šobrīd vada Apvienoto Arābu Emirātu komandu Dubaijas "United FC", kas pieder Krievijas miljardierim Sergejam Lomakinam, kuram ir saistība arī ar Latvijas čempioni "Riga". Jūlijā Pirlo ar "United FC" aizvadīja treniņnometni "Riga" mājvietā "Baltic Sports Village" bāzē Piņķos. Bija paredzēts, ka 47 gadus vecais Pirlo nomainīs savu bijušo komandas biedru Itālijas izlasē Džennāro Gatuzo, kurš aprīlī atkāpās no amata, kad Itālija atkārtoti nekvalificējās Pasaules kausam.
Tiek lēsts, ka Pirlo, kurš bija viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem Itālijas uzvarā 2006. gada Pasaules kausa finālturnīrā Vācijā, noslēgs četru gadu līgumu ar mērķi kopā ar komandu iekļūt 2030. gada Pasaules kausa finālturnīrā.
Turīnas "Juventus" sastāvā pussargs bez četriem A sērijas čempiona tituliem vienreiz ir izcīnījis Itālijas kausu un divreiz - Superkausu. Pirlo ir spēlējis arī tādās Itālijas vienībās kā "Brescia", Milānas "Inter", "AC Milan" un ASV klubā Ņujorkas "City". Ar "AC Milan" Pirlo divas reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā, A sērijā un UEFA Superkausā, bet pa reizei - arī Itālijas kausā un FIFA Pasaules klubu kausā.
Itālijas izlasē bijušais pussargs aizvadīja 116 spēles un guva 13 vārtus. Pēc spēlētāja karjeras beigām Pirlo strādāja par treneri tādos klubos kā "Juventus" un Dženovas "Sampdoria", kā arī Turcijas vienībā Stambulas "Fatih Karagumruk", ar īpašiem panākumiem neizceļoties.