"Rīgas zeļļi" papildina sastāvu ar vienu no rezultatīvākajiem Lietuvas Basketbola līgas spēlētājiem
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" noslēdzis viena gada līgumu ar amerikāņu aizsargu Toniju Pērkinsu, kurš aizvadītajā sezonā bija viens no rezultatīvākajiem Lietuvas Basketbola līgas (LKL) spēlētājiem, pirmdien paziņoja klubs.
"Rīgas zeļļi" ziņo, ka 24 gadus vecais amerikāņu aizsargs Pērkinss aizvadītajā sezonā bija viens no LKL rezultatīvākajiem spēlētājiem, bet sezonas izskaņā pievienojās Čehijas čempionei "Nymburk".
Profesionāļa karjeru Eiropā viņš uzsāka pagājušajā sezonā, pārstāvot Ķēdaiņu "Nevežis". Amerikānis vidēji mačā sakrāja 17 punktus, 3,3 atlēkušās bumbas, 2,5 rezultatīvas piespēles, 1,9 pārtvertas bumbas un efektivitātes koeficientu 16,8.
Lietuvas čempionāta mačā ar "Šiauliai" Pērkinss sakrāja 36 punktus un efektivitātes koeficientu 45, realizējot desmit no 14 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un desmit no 11 soda metieniem.
Sezonas otrajā pusē "Nymburk" rindās viņš debitēja arī Starptautiskās Basketbola federācijas Basketbola čempionu līgā. Septiņās līgas spēlēs viņš vidēji mačā sakrāja 11 punktus, 3,4 rezultatīvas piespēles un 2,3 pārtvertas bumbas, palīdzot komandai sasniegt izslēgšanas turnīra spēles.
"Pērkinss manu uzmanību izpelnījās pagājušajā sezonā, kad viņš īslaicīgi spēlēja LKL," par jaunieguvumu saka "Rīgas zeļļu" galvenais treneris Roks Kondratavičs. "Viņam ir ļoti labas individuālās iemaņas un stiprs ķermenis savai pozīcijai - viņš ir spēlētājs ar lielu izaugsmes potenciālu. Turklāt sezonas otrajā pusē viņš guva vērtīgu pieredzi vienā no labākajām Čempionu līgas komandām, kur bija viens no galvenajiem spēlētājiem."
"Esmu gatavs smagi strādāt," saka Pērkinss. "Gribu mācīties, iepazīt komandu un visu klubu - ne tikai trenerus," komentē basketbolists.