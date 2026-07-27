Pretrunīgi vērtētais FIFA prezidents Infantino ar emocionālu runu atbild saviem kritiķiem
Nedēļu pēc Pasaules kausa futbolā beigām sociālajā tīklā "Instagram" ar paziņojumu klajā nācis FIFA prezidents Džanni Infantino, to vēršot savu kritiķu virzienā.
2026. gada Pasaules kauss jau vairāk nekā nedēļu ir noslēdzies. Pirms tā un tā laikā netrūka dažādu organizatorisko detaļu, kā dēļ plaši tika kritizēta FIFA ar tās prezidentu Džanni infantino priekšgalā.
Pirms turnīra FIFA kritizēja par dārgajām biļešu cenām, tādā veidā padarot šo Pasaules kausu par dārgāko tā vēsturē faniem. Tāpat pirms turnīra ne visas futbola personas ieguva vīzu iekļūšanai ASV. Politisko fonu piešķīra ASV un Irānas karadarbība, ka dēļ Irānas futbola izlasei liedza uzturēties ilgāk ASV par spēļu dienu.
Turnīra laikā ievērību guva dažādi tiesnešu lēmumi, bieži vien lemjot diskutablos lēmumos par labu līdzšinējai Pasaules kausa turētājai Argentīnai, kura zaudēja finālā. Tāpat tika atcelta ASV futbolista diskvalifikācija par sarkano kartīti pēc, iespējams, Donalda Trampa iesaistīšanās.
Nedēļu pēc Pasaules kausa beigām sociālajos tīklos izteicies FIFA prezidents Džanni Infantino. Viņš vērsies pie saviem kritiķiem, kuru netrūka nedz fanu, nedz mediju vidē. Tos visus viņš nosaucis par naida kurinātājiem.
"Visiem, kuri palaida garām izcilo futbolu, tā svētkus, emocijas, smieklus, asaras, bēdas un priekus. Visiem tiem, kuri neskatījās, kā bērni, vecāki un vecvecāki apvienojās, lai skatītos šo skaisto spēli, es izsaku līdzjutību, jo spēles ir beigušās un jūs palaidāt garām vienotību un prieku. Izsaku nožēlu, ka jūs vairāk bijāt aizņemti ar negatīvo un kritiku. Visiem tiem, kuri izplatījuši naida runu un nepatiesas baumas, vēlos teikt, ka tajā laikā FIFA smagi strādāja, lai sniegtu labāko šovu pasaulē. Kamēr jūs slēpāties, mēs baudījām Kanādas, ASV un Meksikas ielas. Mēs runājām ar faniem un nodrošinājām katra drošību. Kamēr jūs šķēlāt, mēs apvienojām."
Infantino savā tekstā uzsvēra, ka turnīrs aizvadīts droši, pasakoties visām rīkotājām - ASV, Kanādai un Meksikai. "Turnīrā nepiedzīvojām vardarbīgus aktus un incidentus. Tas bija 100% drošs pasākums. 16 fantastiskās pilsētās un stadionos turnīru izbaudīja septiņi miljoni cilvēku no vairāk nekā 200 pasaules valstīm. Nulle incidentu, bojāgājušo, vardarbības - tikai prieks, labas emocijas un vienotības sajūta. Miljardi pasaulē skatījās FIFA Pasaules kausu pie TV ekrāniem. Kamēr fani visā pasaulē svinēja, jūs bijāt aizņemti, lai vairotu naidu."
"Pasaulei nepieciešama mīlestība, ne naids. Iejūtība, ne sašķeltība. Kamēr jūs izplatījāt naidu, mēs nenogurstoši strādājām, lai apvienotu divas valstis, kas šobrīd viena ar otru karo. Irāna ieradās ASV bez jebkāda incidenta vai konflikta. Futbols ir par vienotību," sevi slavēt nebeidza Infantino, aizmirstot gan piebilst, ar kādām loģistikas grūtībām nācās sastapties Irānai. Tā nedrīkstēja ASV atrasties ilgāk par spēļu dienu, turklāt tai bija jāsastopas ar atsevišķiem fanu protestiem pirms spēļu sākuma.
"Futbols ir kas lielāks par naidu un diskrimināciju. Tie, kuri pavadījuši laiku un enerģiju mūs ienīstot, lūdzu, atrodiet laiku meditācijai, aizlūgšanai vai vienkārši paskatīties futbolu. Atrodiet mīlestību un mieru. Mēs, FIFA, esam atraduši savu mieru, nodrošinot labāko Pasaules kausu," savu teikto noslēdza Infatino, izsakoties, ka ir lepns par savu ieguldījumu turnīra norisē.
2030. gadā Pasaules kauss svinēs simtgadi. Tas notiks Spānijā, Portugālē un Marokā, savukārt vienu svinīgu spēli aizvadīs turnīra pirmajā mājvietā Urugvajā.