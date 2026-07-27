Pārsteidzoši karjeru noslēdzis Pasaules kausa fināla arbitrs Vinčičs
Nedēļu pēc Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra beigām par tiesneša karjeras noslēgšanu paziņojis slovēņu arbitrs Slavko Vinčičs, kurš tiesāja finālmaču starp Spānijas un Argentīnas izlasēm.
Vinčičs plaši tika kritizēts par ļaušanu argentīniešiem finālā spēlēt asi un brīžiem pat rupji. Pasaules kausa fināla kompensācijas laikā Vinčičs parādīja sarkano kartīti argentīnietim Enco Fernandesam, kas lika iepriekšējā uzvarētājiem papildlaikā spēlēt mazākumā. Finālā spāņi uzvarēja ar 1:0, vienīgos vārtus gūstot spēles 106. minūtē.
"Nedēļu pēc Pasaules kausa fināla Slavko Vinčičs oficiāli noslēdzis savu vēsturisko tiesneša karjeru," teikts Slovēnijas Futbola asociācijas (NFS) paziņojumā. 46 gadus vecais Vinčičs tika atzīts par Pasaules kausa labāko tiesnesi Starptautiskās Futbola vēstures un statistikas federācijas (IFFHS) versijā un Itālijas tiesnešu asociācijas (AIA) versijā, kas pasniedz Džulio Kampanati vārdā nosaukto trofeju labākajam Pasaules kausa un Eiropas čempionātu tiesnesim.
Vinčičs augstākās raudzes spēles tiesāja kopš 2019. gada. Viņš bija viens no arbitriem 2020. gada Eiropas čempionātā un tiesāja 2024. gada Eiropas čempionāta pusfinālu, kurā tikās Spānijas un Itālijas izlases.
2026. gada Pasaules kausā slovēņu tiesnesis apkalpoja četrus mačus, bez fināla tiesājot arī grupas spēles Brazīlija pret Maroku un Alžīrija pret Jordāniju, kā arī astotdaļfināla maču starp Meksikas un Ekvadoras valstsvienībām. Pēdējā spēlē viņš parādīja arī sarkano kartīti ekvadorietim Pjero Inkapjē, kurš pielika mutei priekšā roku, kaut ko sakot pretiniekam.
Klubu līmenī Vinčičs tiesāja 2024. gada UEFA Čempionu līgas finālu, kurā Madrides "Real" ar 2:0 pārspēja Dortmundes "Borussia". Tāpat viņš bija galvenais arbitrs 2022. gada UEFA Eiropas līgas finālā, kurā Frankfurtes "Eintracht" pēc neizšķirta 1:1 pamatlaikā un papildlaikā ar 5:4 pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Glāzgovas "Rangers".