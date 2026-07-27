Estere Volfa un Renārs Birkentāls kļūst par Latvijas čempioniem vasaras biatlonā
Estere Volfa un Renārs Birkentāls aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs uzvarēja Latvijas čempionāta vasaras biatlonā saīsinātajā individuālajā distancē un sprintā.
Sacenšoties ar rollerslēpēm, Volfa 12,5 kilometru individuālajā distancē pieļāva trīs kļūdas šaušanā un finišēja 40 minūtēs un 9,2 sekundēs. Baiba Bendika distancē pavadīja pusminūti īsāku laiku, taču pieļāva par vienu kļūdu vairāk un Volfai zaudēja 15 sekundes. Trešā bija Sanita Buliņa ar piecām kļūdām šaušanā un teju divu minūšu atpalicību no Volfas, bet aiz viņas bija Sandra Buliņa, Annija Keita Sabule, Elza Bleidele un Enia Kalniņa-Kārlsberga.
Vīriešiem 15 kilometru distancē, čempionātā nestartējot Andrejam Rastorgujevam, uzvaru svinēja Birkentāls, kurš bija ātrākais distancē un ar trīs nesašautiem mērķiem finišēja 41 minūtē un 46,7 sekundēs. Pa trīs kļūdām pieļaujot arī Aleksandram Patrijukam un Edgaram Misem, viņi Birkentālam zaudēja attiecīgi vienu minūti un 22,4 sekundes un trīs minūtes un 15,7 sekundes. Aiz labāko trijnieka bija Matīss Meirāns, Kristiāns Kārlsbergs un Daniels Kodaļevs, bet Rihards Lozbers nefinišēja.
Svētdien 7,5 kilometru sprintā sievietēm Volfa šaušanā kļūdījās divas reizes un finišēja 22 minūtēs un 18,9 sekundēs, par 30,8 sekundēm pārspējot trīs mērķus neaizvērušo Sanitu Buliņu. Bendika mēroja četrus soda apļus un atpalika vienu minūti un 3,6 sekundes, bet pārējās pozīcijās finišēja Bleidele, Sabule, Sandra Buliņa un Kalniņa-Kārlsberga.
Ciešāka cīņa bija desmit kilometru sprintā vīriešiem, kur Birkentāls un Lozbers pieļāva pa trīs kļūdām šaušanā, Birkentālam sāncensi pārspējot par nieka 1,5 sekundē. Birkentāls finišēja 26 minūtēs un 22,6 sekundēs, bet trešo vietu guvušais Meirāns ar četriem soda apļiem zaudēja vairāk nekā trīs minūtes. Turpmākajās pozīcijās bija Kodaļevs un Kārlsbergs, bet Patrijuks svētdien startēja Latvijas čempionātā kalnu riteņbraukšanas maratonā un izcīnīja uzvaru.